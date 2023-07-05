分發入學 私大多不看學測英文

一一二學年升大學分科測驗報名日前公告報考人數，因分科測驗不考國文、英文，不少系組於分發階段多回頭參採學測國、英成績。據統計，今年分發的二百六十八個系組不參採學測國文，二百九十二系組不參採英文，其中卅二個系組的國、英均不參採，三者皆較去年增。學界分析，主要考量仍是容易招生，即便學測考差也不易受影響。

去年配合新課綱考招改制，指定科目考試改為分科測驗，且首度不考國文、英文，但因分科測驗考生，可持分科測驗和學測成績參加分發入學，學系最終分發入學階段仍可視專業與招生需求，回頭參採學測國、英成績。

根據統計，去年一一一年考招改制首上路，二○三個系組不參採學測國文成績、二○六個系組不參採英文，廿個系組兩者均不採。今年考招改制第二年，三者數據再較去年增。

今年不回頭參採學測的國文成績，多是電資、工學院，不參採學測英文多數為私立大學，除人文社會學科外，亦包括文大化學工程與材料工程系，以及法律系三組；銘傳大學會計系兩個組等。

文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁坦言，系上認為學生讀大眾傳播國、英文一定要好，「但我們的分數階段招生對象通常很怕麻煩」，學系參採科目愈多，擋掉的學生就愈多。他指出，現在的問題是理想比不過少子化下的招生困境，私大只能將招生參採簡單化，努力將學生招進來再努力教育。

升學資訊平台「大學問」執行長魏佳卉表示，分發入學是最後一個大型招生管道，最後階段只求「好招生」，不回頭參採學測成績，是最容易操作的招生策略。部分理工科系學生的國文不易到頂標，但數理能力優異，校系招生只先網羅數理能力好的學生，不必再設一個國文門檻，為難自己。

一名不具名的輔大教師直言，「若對手校系參採標準都放寬，學系就不可能不放寬」。以往私立大學希望學生的學科盡量樣樣好，但現在招生形同「戰爭」，先收到人要緊；但在考試引導學習下，他確實憂心大學參採的標準愈來愈寬。