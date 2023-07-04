分發入學292個系不看學測英文、32系組國英均不參採 學界揭背後考量

112升大學分科測驗報名日前公告報考人數，屆時考生可持分科測驗和學測成績參加分發入學，也由於分科測驗不考國文、英文，不少系組分發階段多回頭參採學測國英成績。但根據統計，今年分發268個系組不參採學測國文、292系組不參採英文，其中32個系組則是國英均不參採，三者較去年增。學界分析，學系主要考量仍是容易招生，且即便學測考差也不易受影響。

去年配合新課綱考招改制，指定科目考試改為分科測驗且首度不考國文、英文，但學系於最後分發入學階段仍可視專業與招生需求，回頭參採學測國英成績。

根據統計，去年111考招改制首上路，203個系組不參採學測國文成績、206個系組不參採英文，20個系組兩者均不採，今年考招改制第二年，三者數據再較去年增。又綜觀今年數據，不回頭參採學測國文成績多是電資、工學院，不參採學測英文多數為私立大學，除了人文社會學科外亦包括文大化學工程與材料工程系，以及法律系三組；銘傳大學會計系兩個組等。

文化大學大眾傳播學系系主任王翔郁坦言，系上當然認為學生讀大眾傳播國、英文一定要好，「但我們的分數階段招生對象通常很怕麻煩。」學系參採科目愈多，擋掉的學生就愈多。

王翔郁指出，現在的問題是理想比不過少子化下的招生困境，私立大學多只能將招生參採簡單化，理想上是努力將學生招進來再努力教育。

升學輔導專家大學問執行長魏佳卉表示，分發入學是最後一個大型招生管道，最後階段只求「好招生」，不回頭參採學測成績是最容易操作的招生策略。又部分理工科系學生其實國文不易到頂標，但數理能力優異，對校系招生而言，只要學生數理能力好就能先網羅，不必要再設一個國文門檻為難自己。

一名輔大教師則認為，「如果當對手校系參採標準都放寬，學系就不可能不放寬。」過去私立大學也希望學生學科盡量樣樣好，但現在招生形同戰爭，先收到人為要緊。但在考試引導學習的狀況下，確實憂心大學參採標準愈來愈寬，可能影響高中生學習。