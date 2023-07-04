相中健康監測功能讓孩戴智慧表 恐成「大考」扣分夢魘

新北市土城10歲男童上月底在前往補習班路上，右手上的智能手表突然自燃，導致男童右手臂二度燒燙傷可能需要植皮，引起家長恐慌。有家長表示，讓孩子戴智能表是希望能監測心跳、步數、睡眠品質等健康指標。儘管智能表功能多，但為求考試公平性，大考中心、心測中心等單位主辦的大型升學考試皆禁止配戴，卻仍有不少「戴習慣」的考生粗心帶入考場，最終慘遭扣點或遭扣該科一級分，得不償失。

家有國小三年級孩子的張小姐表示，每天都讓孩子配戴智能表上學，只是希望小孩每天都能走滿6000步，晚上也可監測睡眠品質，疫情期間還用上量測血氧功能，確保健康指標無虞。針對智能手表突然自燃，張小姐認為，只要購買良率高的品牌，就不會太過焦慮，一分錢一分貨。

一位不具名高中校長表示，高中生幾乎人手一表，小米、蘋果或是運動品牌系列智慧表琳瑯滿目，學校平日不會禁止學生戴，但若遇到校內段考、模擬考，便會比照大型考試試場規則，一律禁止配戴具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或會發出聲響的用品，包含行動電話、穿戴式裝置如智慧型手表、智慧型手環等。若被監考老師抓到，儘管未使用手表舞弊，仍會影響該科分數。

儘管大考中心、心測中心每年皆呼籲考試期間，若隨身放置非應試用品，例如含妨害考試公平之用品，或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之用品），無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，都會被扣減該科成績。但每年考試結束後，考生違規行為排行榜上，除了未攜帶有效應試證件經常位居第一，每年仍有多名考生因攜帶智慧型手表，遭扣減級分，相當得不償失。

新北市林小姐家有一名高中生，她表示，坊間有販售考試專用手表，標榜指針很安靜，或是僅顯示時間的電子表，她都替孩子準備這款，價格實惠，壞了就等考試時再買一次即可。她也提到，若孩子平常有戴智慧手表的習慣，就怕孩子到了大考忘記改掉「戴習慣」，粗心帶入考場。