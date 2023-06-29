112分科測驗衝刺／生物留意跨科觀念 遺傳學夯、實驗題易失分

大學分科測驗7月12到13日登場，聯合新聞網26日起一連七天推出「分科測驗衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

台北市景美女中生物科教師游雲霞指出，分科測驗仍有基本題，測驗考生對生物學知識的認知能力，評量考生基本生物知識能否用於日常生活，如考單體結構中的分子類別，只要熟讀課本就能拿分。

再者，游雲霞也說，測驗也考驗學生對生物學論述或實驗報告的閱讀理解、分析與判斷能力，且該能力是銜接大學教育的一環，最常見的出題形式為閱讀題，建議考生最後階段可參考歷屆試題，藉此回頭檢視對生物學、實驗報告等的掌握程度。

游雲霞指出，生物科也考驗學生推理論證和建立模型，藉此測驗考生在探究與實作後對科學概念的表達與分析、應用的能力。常見於題組題，並由題幹給予數個實驗步驟以及表格數據等，甚至多要求學生做圖說明，考驗數據處理、分析的高層次能力。一般而言，將科學數據需做圖說明時，約定俗成會以操縱變因、實驗中唯一可改變的因素為橫坐標，縱坐標則為應變變因，考生考前可嘗試練習。

補教老師游夏則指出，新課綱下素養考題特性體現於「跨考科命題」，生物結合化學的試題可能增加，建議考生留意如溶劑分子的極性與相關物質的溶解度高低對實驗結果的影響；人體氣體運輸化學原理，以及化學物質對基因突變的作用原理等，衝刺生物科時可多留意與生物相關的化學原理、增加學習層次。

游夏也表示，近年遺傳學考題的占分較高，題型著重基因表現調節、基因訊息的編輯剪接、重組DNA、遺傳變異可能影響和發生形式的判別等，尤其常見於圖表統計和資料判讀，考法結合遺傳學素養和探究與實作能力。

除了遺傳學外，游夏也建議，其他重點如細胞學的細胞衰老、凋亡、週期調控、染色體端粒；演化與生態中的生命起源的RNA世界理論、演化的中性理論、中性突變與中性選擇；再到疫苗學中的免疫種類與作用，巨噬細胞與發炎反應和干擾素的分泌等都是考前應加強的要點。

生物科實驗考題不少學生容易失分，游夏則指出，考生可把課程中實驗知識、原理重新檢視，同時留意如乙醇乳化脂質和亮點實驗、本氏液作用和雙縮脲試劑作用原理，同時找出近五年的實驗考題加以練習。最後，也可藉由近年考題多練習圖表閱讀和資料分析，或特別挑選圖形判讀、資料分析量較大的題目練習，找出題目中相關解題關鍵，有助臨場解題。

游雲霞提醒考生，分科測驗與學測自然科最大的不同在於，分科測驗以單科概念為主，跨科主題可能避免，但在科學發展過程中，各領域間的互動與啟發所在多有，仍建議學生在學習上莫因此自我設限。