開放陪考、一般生可不戴口罩 分科測驗防疫措施一次看

112升大學分科測驗將於7月12日、13日登場，配合衛福部疾管署5月調降新冠肺炎法定傳染病等級，大考中心今指出，考分區將設置三類備用試場，分別提供給流感、快篩陽性以及非法定傳染病或突發傷病考生使用，一般考場可自主戴口罩，快篩陽性考生則需全程佩戴，且開放家長陪考。

大考中心今天指出，今年分科測驗設置三類備用試場，第一類備用試場提供發燒、呼吸道症狀、流感等學生使用；第二類則用以安置快篩陽性考生；第三類則提供因試場冷氣故障以及突發傷病考生。第一、第二類備用試場考生需全程戴口罩，其他試務人員、考生、陪考人員等則可自主戴口罩。

大考中心也說明，根據疾管署最新防疫措施，除了新冠肺炎確診中、重症需住院隔離外，其他確診者均可應考，但仍請考前快篩陽性的輕症考生依照「突發傷病考生應考服務」提出申請，將由大考中心安排到第二類備用試場應試。

大考中心表示，考生無須檢附任何證明，受理時間為7月10日至11日，請考生至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw/）112分科測驗試務專區，並點選「突發傷病服務」依系統填報，完成受理後將發送電子郵件予考生，考生也可隨時登入查詢進度和結果。若考生為確診中、重症需隔離治療的考生，補救措施可參考大學招聯會公告。

有鑒於疫情趨緩，大考中心也說明，今年開放親友陪考、進入考分區無需查驗身份、不再管制考場進出動線，但仍不建議快篩陽性者到場陪考。一般考場全面開放冷氣，但第一、第二類備用試場則會適度開啟窗戶維持通風。

另外，大考中心也指出，考場仍維持考前一天以及每一日考試完畢後全面消毒，考前一天開放看試場，仍僅能於試場外查看座位，不得進入試場內。