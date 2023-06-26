考生砸錢「環島面試」 盼改視訊

每到大學個人申請季，不少高中生全台跑透透，面試過程猶如「環島旅行」，交通、住宿費破萬；教育部雖於一○九學年起，為離島考生試辦視訊面試計畫，但本島大學未全參與、校系意願不一等，不少離島學生最終仍得親自跑一趟。高中校長就建議，政府應「苦民所苦」，個申應以線上面試為原則，實體到考為例外。

個人申請每人能填六個志願，今年考生一階平均通過二點九六個志願。興大附中校長陳勇延日前在臉書發文，朋友帶孩子從台南去台中、台北、花蓮三地面試，家長與考生的交通食宿花費近一萬八千元，對小康家庭還好，對經濟弱勢就是沉重負擔，他以此案例，呼籲大學申請多採線上面試。

陳勇延的文章寫道，除醫牙學系或少數需要實作、筆試科系，若只有面試，就改為線上面試即可，尤其通過一階正備取錄取率相當高，這種勞民傷財作法，是不知疾苦；政府應更苦民所苦，積極協調招聯會、甄選委員會及大學，鼓勵以線上面試為原則，實體到考為例外。

教育部四年前針對金門、澎湖、馬祖離島考生，推動「離島地區視訊面試試辦計畫」，金門高中校長許自佑坦言，參與遠距面試的大學校系不多，熱門科系少之又少，學生、家長擔心未親自出席實體面試，恐影響印象分數，因此每年選擇遠距視訊面試的學生僅約一成。

許自佑也提到，今年有學生於面試前一天被霧困在金門，幸好船班有開，順利趕上隔日面試，不過學生搭機往返本島，住宿與交通費相當可觀，每個家庭一至二萬元跑不掉；不少學生甚至在學期間，計畫性存錢、安排在學校工讀、申請校內獎學金，以存夠個申面試的食宿、交通費。

針對個申面試應採視訊或實體，一名國立大學教務長表示，除個人面試外，許多學系會有筆試、考生分組考試等，無法透過視訊進行，視訊也較難感受考生特質。另外，部分學系希望考生親自到校，以了解未來的學習環境，透過體驗才能做最適合自己的選擇。