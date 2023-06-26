世新搶生 查榜「建議」錄取名單

大學個人申請落幕，不少老牌私校招生狀況較去年慘跌，世新大學今年採大數據分析，在二階面試前分析交叉查榜等情形，擬出一份正備取名單供校系「參考」，更傳出避免網內互打，同一學院在面試後開會討論學生正備取排序，但不循簡章評分的作法，恐已大踩招生紅線。教育部將向校方了解狀況，一旦查證屬實，將調減該校系申請入學招生名額比率。

大學個人申請每人可填六志願，今年各大學提供五萬三八五六個招生名額，分發後缺額卻逾一萬六千個，較去年大增五八二七個，創近年新高。不少老牌私校獲分發人數大減、缺額激增，平均缺額數二百至九百餘個不等，還有前幾年滿招校系今年慘掛蛋，儘管缺額最終將回流分發入學管道，但不少私校心裡有數，今年狀況不樂觀。

為精準掌握學生動向，不少大學使出渾身解數釋出誘因。東吳大學人文社會學院今年頒發一二○○萬元獎學金，鄰近文組校系備受威脅。輔仁、實踐、文化也一一致電關懷考生，宣傳系所特色。

據悉，世新大學建立正取不重榜原則，藉大數據分析考生動向，並在面試前分析出一份正備取參考名單。此舉引發校內教師議論，有教師憂衝擊招生自主、影響評分公平性，但有教師認同校方直接分配學生，若非在名單上的考生，就放在備取後面，減輕校內教師工作量。

世新大學副校長兼教務長賴正能坦言，少子化嚴峻下，考生挑學校，學校招生策略是挑到最合適的學生，代表學校覺得學生優秀，學生也要選擇學校。他不諱言，該份建議名單是從歷年大數據、考生校系選擇趨勢綜合評估，提供給招生委員參考，但強調僅是「建議性質」，每個人仍會根據書審、面試情況去做真實評分，「科系不可能照做，也不應該照做」。

全教總高中職主委張瓊方表示，少子化已經讓不少公立大學也有危機意識，開始打電話給考生，私校打電話也相當正常，但若有校系真靠著大數據分析，而不依據學生表現評分，公平性將大有問題，應主動向高教司檢舉。

教育部表示，有關世新大學招生疑義，會向該校了解狀況處理，也重申大學或校系本可自由選擇是否參加申請入學管道招生，若有個別大學或個別校系參加申請入學，卻不重視學生綜合學習表現、僅以考試成績選才、或招生選才機制有違公平公正原則等情事，將評估並據以調減該校系申請入學招生名額比率，維護申請入學精神。