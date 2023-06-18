南華大學分發率逾8成名列全台12 佛大運管學程首招生即滿招

佛光山南華大學今年個人申請入學招生亮眼，分發率破8成，名列全台私校前5名，不含醫事校系，擠進私校前3名；佛光大學管理學系「運動與健康促進管理」學程，及傳播系流行音樂傳播組，首度開放申請入學就有滿招好成績。

受少子化浪潮襲擊，今年許多大學招生都面臨缺額窘境，頂尖學府也不例外，不過，長期深耕高教的南華大學今年有不少熱門科系都獲滿招佳績，如旅遊管理學系、傳播學系、視覺藝術與設計學系、民族音樂學系等，整體招生數呈穩定成長趨勢。

「南華大學，持續隨國際趨勢與時俱進。」校長林聰明表示，多年來除實施獎優扶弱制度與公立大學收費，更致力於推動跨領域課程、職場體驗或實習等機制，提前培育學用合一競爭力。

林聰明指出，在跨領域學程部分，南華大學不僅選擇多元，並連結時下最夯的程式設計與人工智慧、環境永續等不同面向，鼓勵學子發展多樣化專長，讓學子畢業後，在職場上可立於不敗之地。

此外，以精緻書院教育為理念的佛光大學，今年也獲考生青睞，高於全台平均六成分發率。校方表示，今年除歷史學系、經濟學系、心理學系、社會學暨社會工作學系交出亮眼成績單，最熱門滿招科系，則是管理學系運動與健康促進管理學士學位學程，以及傳播系流行音樂傳播組。

佛光大學校長何卓飛表示，根據人力銀行最新調查顯示，佛大連續6年名列企業最看好潛力大學，學士班及碩士班畢業生的平均就業率與薪資，皆高於平均值，顯見佛大學子深受企業雇主肯定。