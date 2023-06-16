彰中4人錄取醫科各有故事 棒球隊長許程安也上壘

彰化高中今年大學多元入學成績亮眼，到目前透過特殊選才、繁星、申請入學等途徑，錄取醫學系4人、中醫系2人、牙醫系1人，另錄取台大、清華等國立大學共 216人，國立頂尖大學錄取率超過5成。其中，彰化高中棒球隊長許程安在申請入學，獲錄取中國醫藥大學醫學系，可說允文允武。

獲錄取中國醫藥大學醫學系的許程安，在彰中棒球隊守備位置是游擊手，他最崇拜的打擊手是中華職棒的林智勝。許程安去年帶領彰化高中校棒球隊榮獲高中棒球運動聯賽軟式組全國賽第二名，今年雖然面對升學考試仍隨棒球隊出賽，在高中棒球運動聯賽軟式組全國賽第六名，在學業及運動上都不偏廢，善用時間兼顧運動及升學，很不簡單。

同樣考取考取中國醫藥學院醫學系的謝翊平，小時候因為患有過動症，常常到署立彰化醫院就診，當時梁孫元醫師親切的問診方式，讓他希望成為像孫醫師一樣的醫師，以溫和的方式緩和患者情緒，幫助社會大眾。他認為醫師最重要的特質是能直接的幫助他人，在工作中也可以不斷的接觸他人，並為患者、民眾提供專業知識上的協助。

順利考取陽明交大醫學系的李宗錫，讀國中時，發現罹患遺傳性蛋白尿，就是因為這個疾病，使他產生了從醫的念頭，他想藉由當上醫師來幫助更多和他有相同疾病甚至更嚴重的病患。為了達到這個目標，他考取彰中的數理資優班，努力參加許多競賽均有斬獲，在準備醫學系面試的時候，學校以及老師都提供協助，順利考上夢想的醫學系。