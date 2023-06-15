校系別亂選！ 醫將學生分4類 籲給自己3次機會

繼大學特殊選才、繁星招生，申請入學昨也放榜，對此曾是「重考過來人」的精神科醫師沈政男提醒學生，別為了要大玩特玩，隨便選個校系念，指導學生依照自身資質與狀況去選填適合的校系，建議在校系選擇上「值得給自己3次機會」。

沈政男指出，他高中時興趣與天賦是人文，數理上有些吃力，但他完全能勝任生物類，因此決定念醫，且一定要當醫生，讓人生擺脫物質束縛、不用為五斗米折腰，但他大學聯考沒考上，重考才成功當醫生，業餘鑽研人文，才有現在的自己。

他建議面臨升學抉擇的學生、重考生，從校系選擇觀點來看，除了興趣，選系以外也要考慮選校，更要考慮未來轉換的難易度，並以學測全科滿級分考取台大醫學系等6校系，最後選擇棄台大醫，選擇他校牙醫系，引發討論的案例來探討。

他提到，若將來念了牙醫系，發現不合興趣，要再轉到醫學系較容易，還是先念醫學系，以後轉系讀牙醫？而台大也有牙醫系，不僅校園寬廣、有完整通識教育環境，更重要的是，學風自由開放，有機會結識各路江湖高手，來激發自身潛能。

升大學選校系應視自身資質，若在某方面擁有絕頂天賦與才華，那當然選擇那樣的科系，去發揮潛能，別受長輩影響。不過這類人是極少數，多數仍面臨「興趣vs.飯碗」的抉擇，這時候就回歸到先選位在上游的校系，也就是將來要轉到其他校系比較容易的校系。還有就是，優先選擇需要年輕的精力與腦力來從事的科系。

他舉例，若是考上電機系或資訊系，但又對文學創作有興趣，當然要先讀理組，畢竟讀中文系，未來要轉電機或資訊會比較困難。台大醫畢業的職籃球員劉人豪就是例子，先取得醫師執照，趁年輕追夢打球，如今脫下球衣，成了復健科醫生。

如果自認沒特定天賦及興趣，但各方面都不錯，就以「飯碗」為最重要考量，研究並以未來的市場需求選科系；若成績普通也沒明顯興趣，就先選個不討厭的校系，到處選課、探索自身適合什麼科系，並打聽其他學校校風，並考慮轉校與否。

而按目前已放榜，但對已錄取能就讀校系仍有疑慮，沈政男也說，校系選擇上，「值得給自己三次的機會」，再考分科測驗、失敗以後先去念再轉系、轉系不成等到研究所再轉科，這是一種。

另一種就是，先進去念再轉系、轉系失敗後重考、重考失敗後等畢業再出國念書，也是一種；當然，分科測驗、失敗後重考學測、學測又失敗後再考分科測驗，或重考、重考、再重考，也是。總之，千萬別隨便選校系，中年以後，一定會後悔。