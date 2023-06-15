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東石國中會考成績亮眼 校長創Pizza制度成功減C

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
東石國中校長林子欽（前排中）兌現考前承諾，請5A學生吃麥當勞。圖／東石國中提供
東石國中校長林子欽（前排中）兌現考前承諾，請5A學生吃麥當勞。圖／東石國中提供

嘉義縣東石國中今年會考成績亮眼，不只前段班37%學生都能上第一志願嘉中、嘉女，校長林子欽更建立Pizza制度拉拔後段班學生，5C人數從去年19人降為11人，比例不到6%，另有5A++滿級分學生2人，5A以上同學14人 ，1A以上同學64人，分布在各班級。

林子欽說，第1次模擬考成績出爐後，有感成績需加強，鼓勵孩子努力讀書，承諾第2次模擬考請1B以上學生吃Pizza，有113人符合資格，第3次模擬考提高難度，需拿到2B以上才能吃Pizza，沒想到許多學生成績進步，有130人都拿到2B，逐漸提高難度獎勵至學測，並承諾請5A學生吃麥當勞

林子欽也說，3年2班學生陳彥榳取得5A++作文5級分佳績，全校師生與有榮焉。陳彥榳學業表現優異，也是旗隊成員，積極參與團訓及校內外競賽，培養抗壓性，在考試中穩定發揮。陳彥榳說，感謝在東石國中師長們細心教導，願意把這份榮耀歸給母校。

此外，3年4班學生陳宇奇分享，平時放學後需幫忙操持家務，「讀書時間有限，但他做好時間與目標管理」，也在學校英數科分組差異化教學下，會考取到5A好成績。老師表示，在他努力下成績進步許多，接獲消息感到令人振奮，是未來學弟妹見賢思齊的榜樣。

東石 會考 麥當勞

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