大學申請入學醫科缺額122個 台大也出現1缺額

大學申請入學統一分發結果昨公告，其中醫學系部分，共十一校提供五九七個自費生名額，最終有四七五人獲分發，缺額高達一二二個，其中包括台大也出現一缺額，僅中國醫藥大學、中山醫學大學二校醫學系滿招。台大解釋，會出現缺額是因為該生先透過繁星推薦管道錄取陽明交大醫學系，該缺額後續將回流至分發入學使用。

甄選會統計，今年申請入學，醫學系缺額一二二個，較去年一一七個略增，其中像是台大醫牙希望組辛組出現一個缺額，陽明交大醫學系醫師組提供四十一個名額，最終只卅一人獲得分發錄取。

此外，台北醫學大學醫學系提供八十五個名額，分發錄取人數則為八十人；成大醫學系提供四十個招生名額，分發人數則為廿五人；輔大醫學系十六個名額，僅一人完成分發。

台大註冊組長李宏森表示，今年有兩名正取生放棄台大醫學系，其中一生因已於繁星推薦錄取陽明交大醫學系，依規定以繁星為先，另一生則是同時正取北醫大牙醫系，由於該生在填志願序時將北醫牙醫填在台大醫學系前，因此優先分發上北醫牙醫。上述兩生空下的名額由備取學生遞補。