聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學申請入學醫科缺額122個 台大也出現1缺額

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
大學申請入學分發結果公告，其中醫學系部分缺額高達122個，其中包括台大也出現1個缺額。聯合報資料照片 記者林俊良／攝影
大學申請入學分發結果公告，其中醫學系部分缺額高達122個，其中包括台大也出現1個缺額。聯合報資料照片 記者林俊良／攝影

大學申請入學統一分發結果昨公告，其中醫學系部分，共十一校提供五九七個自費生名額，最終有四七五人獲分發，缺額高達一二二個，其中包括台大也出現一缺額，僅中國醫藥大學、中山醫學大學二校醫學系滿招。台大解釋，會出現缺額是因為該生先透過繁星推薦管道錄取陽明交大醫學系，該缺額後續將回流至分發入學使用。

甄選會統計，今年申請入學，醫學系缺額一二二個，較去年一一七個略增，其中像是台大醫牙希望組辛組出現一個缺額，陽明交大醫學系醫師組提供四十一個名額，最終只卅一人獲得分發錄取。

此外，台北醫學大學醫學系提供八十五個名額，分發錄取人數則為八十人；成大醫學系提供四十個招生名額，分發人數則為廿五人；輔大醫學系十六個名額，僅一人完成分發。

台大註冊組長李宏森表示，今年有兩名正取生放棄台大醫學系，其中一生因已於繁星推薦錄取陽明交大醫學系，依規定以繁星為先，另一生則是同時正取北醫大牙醫系，由於該生在填志願序時將北醫牙醫填在台大醫學系前，因此優先分發上北醫牙醫。上述兩生空下的名額由備取學生遞補。

中山醫學大學 台大 陽明交大

延伸閱讀

大學個人申請放榜 社會組的他半路出家考上醫學系

大學申請放榜 治平高中學生考取北京大學臨床醫學系

台大二系「往內互打」缺額多 學生棄醫學系選北醫牙醫

大學申請入學放榜！11校醫學系出現122個缺額「僅2校全部滿招」

相關新聞

大學申請入學1.6萬個缺額 5年新高

一一二大學申請入學統一分發結果昨公告，總計三點八萬人獲分發，分發率百分之五十一，較去年略減，但今年缺額達一點六萬，較去年...

大學申請入學醫科缺額122個 台大也出現1缺額

大學申請入學統一分發結果昨公告，其中醫學系部分，共十一校提供五九七個自費生名額，最終有四七五人獲分發，缺額高達一二二個，...

嘉中大學申請入學成績錄取國立大學比率62.5% 醫牙電資大豐收

大學申請入學統一分發榜單今日公布，嘉義高中成績優異，申請入學錄取各大學總計有268人，國立學校169人，錄取國立大學比率...

大學個人申請放榜 社會組的他半路出家考上醫學系

大學個人申請今日放榜，桃園市立武陵高中全校共334位學生上榜，36人錄取醫學科系，其中1人錄取台大醫學系，錄取台大、清大...

復旦高中放榜3成錄取醫科5頂大 劉承豐錄取成大醫榜首

112學年大學申請入學統一分發結果今天放榜，桃園市私立復旦高中今年升大成績大放異彩優於去年，其中劉承豐錄取成大醫學系榜首...

大學申請入學放榜 南光高中上榜近8成也有人對岸就讀

台南新營南光高中今天舉行畢業典禮，適逢112學年度大學申請入學招生統一分發結果，有125名學生上榜台大、陽明交大、清華、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦