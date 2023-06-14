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嘉中大學申請入學成績錄取國立大學比率62.5% 醫牙電資大豐收

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義即時報導
校長陳泰元（中）與主任、老師等與錄取國立電機科系學生合影。圖／嘉義高中提供
校長陳泰元（中）與主任、老師等與錄取國立電機科系學生合影。圖／嘉義高中提供

大學申請入學統一分發榜單今日公布，嘉義高中成績優異，申請入學錄取各大學總計有268人，國立學校169人，錄取國立大學比率62.5%。統計至今日為止，透過甄選入學已有332人錄取大學校系，其中醫學系（含中醫）、牙醫系合計共錄取15人。在「電機、電子／資訊工程」等IT產業科技之學系人數，錄取75人，醫牙電資表現亮眼。

校長陳元泰表示，在「電機、電子／資訊工程」等IT產業科技之學系人數，共計75人，其中台清交成等頂大共28人，台大電機1人、資管1人，清大及陽明交大15人、成大10人。國立學校電資科系共計56人。另有名數資班的學生，爭取到日本交流協會提供的四年半獎學金，將赴日就讀。可看出學生對於未來學習、生涯規劃，隨著產業趨勢，漸突破傳統思維，而有更新的想法與改變。

美術班同學李秉謙有聽力及視力多重障礙，在學習上有著先天的不便，但並沒有影響到秉謙的學習態度。從一年級開始，就利用午休時間加強自己不擅長的數學，並且盡量抄寫下課堂筆記方便反覆複習，術科方面也很用心，在素描考試考出了93分的高分表現，課餘時間還自己規劃學習3D列印，並自己設計製作手機架在網路上販售，相當有自己的想法也很有行動力，這次升學考試，在輔導室的協助下順利考取心中第一志願清華大學藝術與設計學系創作組。

音樂班承繼音樂班優良傳統，公立音樂系升學率達到90%，近年來，課程與升學管道都有重大的變革，在如此激變的環境，學生依舊能保持對音樂的初心，發掘自己的潛力，沉穩面對橫亙面前的挑戰，在激烈競爭中脫穎而出，實屬不易。

嘉義高中

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