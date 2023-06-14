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復旦高中放榜3成錄取醫科5頂大 劉承豐錄取成大醫榜首
112學年大學申請入學統一分發結果今天放榜，桃園市私立復旦高中今年升大成績大放異彩優於去年，其中劉承豐錄取成大醫學系榜首，錄取醫科及台大、清大、陽明交大、成大、政大共130人約近三成，校長段台民表示，今年在家長支持、老師教學認真及學生學習努力下，寫下申請入學發取好成績。
錄取成大醫科榜首的劉承豐，學測成績四科共59級分表現優異，他3年前國中會考以5A10+成績直升復旦高中部就讀，他表示，他父母是普通上班族，因為奶奶罹患糖尿病、腎臟病需要長期洗腎，讓他不捨，他在國三之後立下學醫志願，他因為喜歡學校教學環境、老師很關心學生，也熟悉教學方法，選擇直升復旦高中部就讀。
復旦高中今年高三應屆畢業生參加申請入學467人，今天放榜錄取國內外頂大學生達到三成三，再創佳績，校方表示，今年公私立醫科16人，包括劉承豐錄取成大醫學系，錄取台大29人、清大34人、陽明交大19人、成大21人、政大11人共130人，其中學測滿級分的陳彥璋、劉冠群分別錄取台大資工及台大法律，另錄取台大電機1人、台大資工3人，還有錄取大陸、海外大學7人包括錄取美國伊利諾大學1人、上海交大2人及北京清大1人表現優異。
劉承豐談到高中3年讀書竅門、表示，他在復旦高中3年上課認真聽課做筆記，下課勤讀筆記，與同學討論複習、熟悉課業，課餘參加生物研究社等社團課外活動，通常會先把學校該做的功課做完，再去做課外活動或複習，如願考上醫科，未來想要投入治療奶奶病症相關的內科領域，幫助生病的人。
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