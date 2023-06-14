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東山高中女高三生正取台大醫學卻選擇北醫牙醫 原因曝光

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
東山高中陳柏均雖錄取台大醫學系，但最後選擇追尋興趣，選擇就讀北醫牙醫系。圖／東山高中校方提供
東山高中陳柏均雖錄取台大醫學系，但最後選擇追尋興趣，選擇就讀北醫牙醫系。圖／東山高中校方提供

112學年度個人申請今天放榜，台灣大學表示共有兩位同學正取醫學系最後放棄，其中一位是東山高中學生陳柏均，學測滿級分的她，雖然對醫學系很有興趣，但在準備牙醫系術科時發現對操作齒模模具及雕塑比較有興趣，最後選擇照興趣走選擇讀北醫牙醫系。

陳柏均錄取台大醫學系、北醫醫學及牙醫系、中國醫中醫系及陽明交大電機共5間校系，但在準備牙醫系術科時，開始對牙科產生興趣，雖然很開心獲得台大教授肯定，但她認為還是要選擇有興趣的職涯和領域，最終選擇北醫牙醫系。

東山高中教務主任張師豪表示，陳柏均學測全科滿級分，校方也特別留意她的志願選填情形，雖然她對醫學系也很有興趣，但實際準備後發現，更喜歡操作齒模模具及雕塑，最終選擇牙醫系，校方一開始雖然感到驚訝，但也會尊重學生選擇。

東山高中校方表示，學校一向積極落實課綱精神，提供同學多元學習的機會，並鼓勵同學多參加各類競賽及活動，除了充實學習歷程外，也可以學習更多元的才能。最重要的是培養獨立思考的能力，提升自我、擴展視野。

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