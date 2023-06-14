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厲害！雄女2類組生自修生物錄取台大醫科 想攻智慧醫療

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄女中AI電資專班學生駱喬安（左）與林櫻華（右），申請入學錄取台大醫學系與電機系。記者徐如宜／攝影
高雄女中AI電資專班學生駱喬安（左）與林櫻華（右），申請入學錄取台大醫學系與電機系。記者徐如宜／攝影

大學申請入學今天公布，高雄女中AI電資專班表現亮眼，8人正取台大醫學、電機、資工、物理等科系。學生駱喬安以二類組跨考三類組，生物科靠自修，錄取台大醫學系；林櫻樺錄取台大電機系，從小當童軍的她，八月要到韓國參考世界大露營。

雄女承接教育部新興科技中心計畫，以AI人工智慧為計畫主題，109學年度成立AI電資專班，今年首次有高三畢業生。校方表示，AI電資專班學生學測成績亮眼，大學申請錄取結果有8人正取台大醫學、電機、資工、物理等科系，另有11人申請上頂尖大學資工與電機學系，符合專班課程的學習目標。

一般都是三類組跨考二類組，雄女學生駱喬安卻是反其道由二類組跨考三類組。三類組加考生物，她除了高一上過基礎生物外，其他生物課程都靠自修。打敗一缸子三類組優秀考生，搶下申請入學的台大醫科名額。

駱喬安表示，學習上重視時間管理，通勤時間拿來處理瑣碎事情。過去體育不好，痛下決心苦練，現是排球、籃球好手，喜歡鋼琴、書法、手工藝。她說高一時還很茫然，對醫療和程式都很有興趣，不知如何取捨，後來聽到一位跨領域醫師分享，找到結合醫療和程式的方法，未來想從事智慧醫療。

林櫻樺錄取台大電機系，父親是大學光電系教授，母親為工程師，開啟了她對電機的興趣。她表示，學習過程不會拘泥在課程內容，基本概念弄懂後再廣泛吸收。她的嗜好是游泳與童軍，8月要到韓國參加為期12天的世界大露營。

高雄女中AI電資專班學生駱喬安（左）與林櫻華（右），申請入學錄取台大醫學系與電機系。記者徐如宜／攝影
高雄女中AI電資專班學生駱喬安（左）與林櫻華（右），申請入學錄取台大醫學系與電機系。記者徐如宜／攝影

台大 高雄女中 醫學系

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