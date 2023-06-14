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申請入學放榜 竹南高中39人錄取國立大學

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國立竹南高中申請入學表現佳，蔡函紜錄取台大、陳昱豪錄取政大、林宜廷錄取清大。圖／竹南高中提供
國立竹南高中申請入學表現佳，蔡函紜錄取台大、陳昱豪錄取政大、林宜廷錄取清大。圖／竹南高中提供

大學申請入學今天放榜，國立竹南高中有159名學生上榜，其中國立大學39人。校方表示，今年學測縣內2名榜首都在竹南高中，分別錄取台大電機、台大法律，校內學生今年經由不同管道，已有4名學生錄取台大。

校方說，大學申請入學今天放榜，竹南高中蔡函紜憑著對法律的熱情和優異成績，錄取第一志願台大法律系財經法學組、廖家瑾錄取陽明交通大學應用數學系、林宜廷錄取清華大學旭日招生乙組、陳昱豪錄取政治大學斯拉夫語文學系、趙立瑀錄取國立成功大學地球科學系，全校師生同感光榮。

竹南高中校長呂淑美表示，今年學測苗栗雙榜首都在竹南高中，校內畢業生今年經由不同管道，現已有4人錄取台大，包括電機工程、法律、社會工作、森林及環境資源學系，另外清大3人、陽明交大2人、成功大學3人、政治大學3人，共15人上頂大。

竹南高中表示，蔡函紜國中畢業於照南國中，會考成績雖僅4A1B，但就讀竹南高中語文專才班後，在老師教導、同儕砥礪下激發出潛能，校內排名一直保持前1%的優異成績。全民英檢她通過中高級，台大法律系是她唯一目標，申請大學她只填了台大法律系3個組，且都通過初階，如今錄取台大法律系財經法學組，她希望未來成為律師。

陳昱豪錄取政大斯拉夫語文學系，他是竹南高中校刊社主編，擅長寫詩，曾獲全球華文文學獎新詩組第三名，作品刊登在「創世紀」和「鹽分地帶文學」詩刊。他希望未來上大學後，以他喜愛的台灣文學為基礎，結合系上的文學課程，促進和東歐國家的文化交流，並從事華文與俄文翻譯工作。

林宜廷家境清寒，但他在逆境中奮發向學，申請清大旭日招生乙組科學管理系、政大政星招生乙組都錄取，最後選擇離家近的清大就讀。他平日積極向學、負責，擔任過班長等幹部及國文、英文、公民科小老師，英文程度佳，除上課認真聽講，都靠課後自學，他未來希望成為財務分析師。

國立竹南高中申請入學表現佳，蔡函紜（左一）錄取台大、陳昱豪（右二）錄取政大、林宜廷（右一）錄取清大。圖／竹南高中提供
國立竹南高中申請入學表現佳，蔡函紜（左一）錄取台大、陳昱豪（右二）錄取政大、林宜廷（右一）錄取清大。圖／竹南高中提供

台大 清大

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