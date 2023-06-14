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大學個申放榜！南一中141人上台清交成政大 醫科20人

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
升大學個人申請放榜，台南一中141人上台、清、交、成、政大。記者鄭惠仁／攝影
升大學個人申請放榜，台南一中141人上台、清、交、成、政大。記者鄭惠仁／攝影

大學個人申請放榜，台南一中學生表現出色，共有141人上台、清、交、成、政大，加上醫科共161人，252人錄取名單中有230人上國立大學及醫大，比例9成1，其中台大醫學系1人。校方表示，今年報名分科測驗學生預估會較去年多，可能會近5成。

台南一中表示， 經統計個人申請共有252人獲錄取，其中錄取台大、清大、陽明交通、成大、政大共141人，學生表現相當亮眼，若加上錄取醫學、牙醫、中醫，共有161人，約占6成，相當出色。另錄取國立大學、醫大共230人，比例高達9成1。其中台大醫1人、電機2人、資訊2人、法律4人。

秘書林皇德表示，該校今年個人申請人數較去年減少，預估今年報名分科測驗人數會較去年明顯增多，因去年分科測驗有低分高就情形，部分學測沒考好的學生，希望透過分科測驗，能上較理想的學校與學系。

分科測驗 台大 醫學

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