轉戰分科測驗 中一中、中女中報考人數增加

112學年度大學申請入學今天放榜，台中一中表示，近年來發現學生「選系不選校」較以往增加，若學測成績或二階表現不如預期，學生就會轉戰分科測驗，今年投入分科測驗比例比去年增加5%。台中女中今年轉戰分科測驗學生也比去年增加114人，比例較去年增加18%。

112學年度大學申請入學管道統一分發結果今天出爐，台中一中今年參加申請入學總人數共655人，申請錄取總人數321人，其中錄取台大53人。台中女中今年參加申請入學總人數共629人，申請錄取總人數235人，其中錄取台大51人。

台中一中校長林隆諺表示，近年來學測後的申請入學階段，「選系不選校」比以前增加。現在學生選填志願比較大膽，若學測成績或二階表現不如預期，學生就會轉戰分科測驗；去年首屆分科測驗，不少考生在分科測驗的放榜成績比學測好，因此今年投入分科測驗比例比去年增加5%，目前中一中報名分科測驗人數超過500人。