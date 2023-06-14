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轉戰分科測驗 中一中、中女中報考人數增加

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
112學年度大學申請入學今天放榜，台中女中今年參加申請入學總人數共629人，申請錄取總人數235人，其中錄取台大51人。圖／台中女中提供
112學年度大學申請入學今天放榜，台中女中今年參加申請入學總人數共629人，申請錄取總人數235人，其中錄取台大51人。圖／台中女中提供

112學年度大學申請入學今天放榜，台中一中表示，近年來發現學生「選系不選校」較以往增加，若學測成績或二階表現不如預期，學生就會轉戰分科測驗，今年投入分科測驗比例比去年增加5%。台中女中今年轉戰分科測驗學生也比去年增加114人，比例較去年增加18%。

112學年度大學申請入學管道統一分發結果今天出爐，台中一中今年參加申請入學總人數共655人，申請錄取總人數321人，其中錄取台大53人。台中女中今年參加申請入學總人數共629人，申請錄取總人數235人，其中錄取台大51人。

台中一中校長林隆諺表示，近年來學測後的申請入學階段，「選系不選校」比以前增加。現在學生選填志願比較大膽，若學測成績或二階表現不如預期，學生就會轉戰分科測驗；去年首屆分科測驗，不少考生在分科測驗的放榜成績比學測好，因此今年投入分科測驗比例比去年增加5%，目前中一中報名分科測驗人數超過500人。

台中女中教務主任陳鈺玟指出，很多學生對自己學測成績感到不理想，包括有59、58級分的學生放棄申請錄取，轉戰分科測驗，去年考分科測驗人數254人，今年368人，增加114人，增加比例達18%。

112學年度大學申請入學今天放榜，台中一中今年參加申請入學總人數共655人，申請錄取總人數321人，其中錄取台大53人。記者余采瀅／攝影
112學年度大學申請入學今天放榜，台中一中今年參加申請入學總人數共655人，申請錄取總人數321人，其中錄取台大53人。記者余采瀅／攝影

分科測驗 學測 放榜

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