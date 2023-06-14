「拚給媽媽一個台大囝仔」 南投庄腳囝仔考上台大醫學系

112學年度大學申請入學今天放榜，台中一中黃偉博的母親高齡生下他，與哥哥姊姊相差10多歲，「為了要拚給媽媽一個台大囝仔」，他相當自律且認真讀書，考上台大醫學系，媽媽得知好消息後大哭。黃偉博說，因媽媽膝蓋不好，未來希望當骨科醫師，除了幫助病人，也可以給予家人醫療上的建議與幫助。

112學年度大學申請入學管道統一分發結果今天出爐，台中一中今年參加申請入學總人數共655人，申請錄取總人數321人，其中錄取台大53人。

來自南投的黃偉博錄取台大醫學系，母親在高齡45歲生下他，哥哥姊姊皆大他14歲、16歲，「為了要拚給媽媽一個台大囝仔」，他相當自律且認真，立志要考上台大。

黃偉博坦言，一開始到台中一中念書，城鄉落差確實讓他有點挫折，尤其是英文，起初英文成績有時候會不及格，因此他利用上廁所、吃飯等零碎時間，背單字、句型及文法，「靠苦工念上來」，英文成績才有所提升。

黃偉博說，他國二那年時，媽媽換假牙，因拔牙引發蜂窩性組織炎，讓他對細菌有深入了解，後來經探索電機、財經等行業後，決定攻讀醫學系。他說，由於媽媽年紀大膝蓋不好，未來想當骨科醫師，除了可以幫助病人，也可以給予家人醫療上的建議與幫助。

台中一中排球隊長賴品銜，從小開始打排球，母親是小學老師，父親是大學生物教授，耳濡目染下，對生物產生興趣，順利考上台大生命科學系，希望未來可以往生命科學技術方面研究發展。賴品銜說，運動與考試並不衝突，他會分配好時間，盡量在學校讀書，下課則打球放鬆；他最弱的科目是物理，由於不喜歡背誦，就會多去理解公式與定律，讓自己比較好記憶。

對文學與歷史很有興趣的王中富，則錄取台大歷史系。王中富說，他從小學三年級開始對語文類有興趣，當時導師要求寫一篇周記，他卻可以洋洋灑灑寫出好幾頁，透過文字分享自己的生活，感到很開心，高中參加文學獎更是獲獎無數。