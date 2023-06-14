台大二系「往內互打」缺額多 學生棄醫學系選北醫牙醫

112申請入學今放榜，頂大龍頭國立台灣大學統計今年缺額共計178個和去年雷同，學校尊重學生選擇持平常心看待。主要缺額科系為工管系企管組和材料系，分別出現16和14個缺額，分析應是校內科系競爭「往內互打」所致。此外，今年台大醫學系首度設立3個備取名額，用掉其中2備取，主要為一生因繁星錄取陽明交大醫學系，必需以繁星為主，另一生則選擇就讀北醫牙醫。

台大註冊組組長李宏森指出，今年校內申請入學缺額較多的科系為工管系企管組和材料系，工管系主要原因為校內管理學院、商學院科系互相競爭，學生多會同時考量會計、財經、國企系等系，在多元選擇下做取捨；材料系也有學生重複報名校內其他科系，最終多流至電資學院等熱門科系。

李宏森表示，申請入學放榜後，針對缺額較多的學系教務處會提供建議，未來再從考科參採、檢定標準、篩選倍率上斟酌調整，盡量讓學系於申請入學階段就將名額招滿。但有時「往內互打」確實比較困難，考生於台大一校可填五個志願，優秀的學生確實一直以來都有錄取數個學系的狀況。

今年較特別者在於，台大醫牙希望組辛組出現一缺額。李宏森說明，由於該生已於繁星推薦就錄取陽明交大醫學系，依規定以繁星為先，該缺額將回流至牙醫系分發入學使用。

醫學系一般生組，由於去年發生一在學生回頭重考占缺的狀況，今年台大醫學系首度增列三個備取名額，也用了兩個名額。

李宏森說，今年兩名正取生放棄醫學系，一生為繁星推薦管道先錄取陽明交大醫學系；另一生則是同時正取北醫大牙醫系，該生在填志願序時將北醫牙醫填在台大醫學系前，因此分發上北醫牙醫。上述兩生空下的名額由備取一、備取二學生遞補。

此外，聯合報日前報導，包括台大、清大、陽明交大和政大等頂尖大學在內，今年申請入學完成二階報名，確定參與書審、面試等考生比率，均較去年下降約5%至8%。學校多評估，是去年分發入學「低分高就」多讓今年學生也想押寶分發，進而影響到申請入學招生。

李宏森表示，今年考生二階報名率相較去年減少7%，從去年83%至今年76%，確實可能是受到去年分發入學結果影響，導致學生不願花時間參與二階甄試，反而直接報名分科測驗。下周分科測驗將開放報名，屆時看報名人數就能略知一二。