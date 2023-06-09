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雄女首屆AI電資班超強 8人上台大 11人上頂大

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
雄女首屆AI電資班，申請入學成績亮麗。圖／高雄女中提供
雄女首屆AI電資班，申請入學成績亮麗。圖／高雄女中提供

大學申請入學第2階段錄取結果出爐，高雄女中共266人錄取台大等5所頂尖大學，占總錄取人數的3成5，另有29人正取醫學相關科系。今年首屆AI電資班表現佳，8人正取台大，11人錄取頂大。

雄女今年有300名學生申請入學，508人次正取， 793人次備取，平均每人有2校系以上可以就讀。其中AI電資班，8人次正取醫學、電機、資工、物理、獸醫、心理、動物等科系，11人錄取頂尖大學資工與電機學系。

雄女表示，學2019年承接教育部新興科技中心計畫，以 AI 人工智慧為計畫主題，2010學年度起成立 AI 電資專班，今年產出首屆畢業生。雄女AI電資專班結合新興科技教育推廣中心的課程，已有6套課程及30項實作。像與成大合作開發的「解密AI黑盒子」課程，連結AI知識，讓數學解題可以實際運用在科學上，並吸引不少學生朝資訊工程系做選擇。

雄女為推廣中等學校發展AI人工智慧課程，國文與資訊等學科老師共同開設「AI詩人初體驗」跨領域課程，讓學生透過程式設計，運用電腦主動產生新詩，過程中學會賞析詩作，也會去自主學習閱讀更多新詩。這項創新課程獲112年度教學卓越獎高雄市特優第1名，將代表參加教育部全國教學卓越獎競賽，爭取金質獎。

醫學 科系 台大

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