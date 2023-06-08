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分科測驗報名今開跑 若受疫情影響四大補救措施一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112分科測驗將於今年七月中旬登場，大學端先前預估，今年報名人數應會較去年增。記者杜建重／攝影
112分科測驗將於今年七月中旬登場，大學端先前預估，今年報名人數應會較去年增。記者杜建重／攝影

112升大學申請入學進入最後作業階段，七月中旬分科測驗開跑即日（6/8）起開放受理報名，大學招聯會今天表示，若考生於分科測驗考試期間因疫情影響不得應考，可提出各地衛生局發放的「嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療通書及提審權利告知」文件，向招聯會申請補救措施。

招聯會表示，補救措施對象必須為已經報名今年分科測驗的學生，且學生確定是因疫情無法應考或無法全程參加考試者。學生須通過分發入學招生管道證明文件審查，且提出因疫情無法應試的佐證資料，在7月7日上午9時起至7月14日下午5時止，填妥申請表，連相關證明文件加密壓縮後，傳至招聯會公務信箱（jbcrc@jbcrc.edu.tw）並電話確認。

招聯會表示，只要經審查通過，考生即可在在7月28日下午4點30分前繳交備審資料及志願切結書等相關表格，8月15日個別通知錄取結果。

招聯會執行秘書王文俊表示，符合適用補救措施的學生，分發原則及審查方式分為四類，考生可擇其中一類辦理。第一類為選擇分發入學管道志願校系的考生，可以檢附自傳、讀書計畫及高中三年成績單等資料及志願序表，提交招聯會轉送所申請校系審查，最多6個志願，按錄取校系及志願序分發。考生若有參加學測，成績則由大考中心提供給學生志願校系參考。

王文俊也提到，第二類方式為今年繁星推薦入學已獲錄取並放棄，可以申請分發原繁星錄取校系；第三類是以申請入學管道獲「校系正取」或獲「校系備取且經分發」後放棄的考生，選擇一校系來分發。

王文俊說，最後第四類則是今年度申請入學補救措施管道獲「錄取」後放棄，選擇一個校系分發。

但王文俊也說，第一類6個志願錄取與否是由校系審查後決定，且皆以外加名額錄取，但涉及政府人力管控的科系，如醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及全師培系組除外。

疫情 分科測驗 繁星

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