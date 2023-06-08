創24年校史紀錄 海山高中應屆生錄取醫學系

又到鳳凰花開，大學繁星推薦二階段日前放榜，新北海山高中創校史紀錄，應屆畢業生高佳誼正取長庚大學醫學系，是24年來首位繁星管道錄取醫學系的畢業生。學校今年有3名學生錄取台大，清大、陽明交大、成大、政大及台師大也有學生錄取熱門校系。

海山高中校長古秀菊表示，高佳誼為自強國中畢業，會考時以32.8分選擇就近入學到海山，獲就近入學獎學金。在校內3年來培訓下，曾任新北高中數理學科能力競賽國賽選手，是兼顧學業及多元表現的優秀學生。

古秀菊指出，學校重視學生升大學學力的養成、完備學習歷程檔案、開展多元課程，更在課後及寒暑假開設菁英班、衝刺班，強化學生應試能力，嚴謹的校園常規管理下，提供學生安全、安心與安定的學習環境。

高佳誼分享，從國中就立志要選擇醫學相關科系就讀，高中3年從未補習，靠的是學校老師提供資源，利用課間、課後練習題和問問題，高三時每天準時到校內圖書館夜自習。她利用課餘時間參與很多醫學系營隊、醫院志工等，最大收穫就是發現要了解病患焦慮，要有奉獻服務的熱忱，「我覺得我可以」。

高佳誼感謝導師呂采芬指導，包含面試、小論文、課業與心理情感的支持，也整合了校內外各式的資源協助，才有她今天的成績，未來要繼續充實醫學專業、實踐奉獻服務的信念。