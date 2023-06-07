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去年分發缺額1.4萬 今年分科測驗夯！明起開始報名　

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112學年升大學分科測驗明天開始報名。圖／聯合報系資料照片
112學年升大學分科測驗明天開始報名。圖／聯合報系資料照片

大考中心今天表示，112學年度分科測驗將於112年7月12日及7月13日舉行，自明天（6/8）起開始報名，至6月19日截止，逾期不受理。

去年升大學分發入學缺額1.4萬有史以來最多，不少學生最終分發上比預期更好的校系。今年不少考生對分科測驗躍躍欲試，日前本報即報導，不少頂大指出，今年實際參與個人申請第二階段甄試學生比率均較去年略低，評估多是想考分科測驗，循分發入學爭取更好的校系。

大考中心表示，今年欲報名分科測驗的學生，若為高三且已取得畢業證書者，可由原就讀學校集體報名或個別報名，擇一辦理；若尚未取得畢業證書，一律由原就讀學校集體報名；非高中應屆畢業生或具同等學力，則可委託經政府立案且獲集體報名單位代碼的補習班報名，或個別報名。

大考中心提醒考生，應持有畢業證書的高三學生可選擇學校集體報名或個別報名，請各校務必協助確認欲參加分科測驗考生的報名方式；亦請考生特別留意選擇報名方式並與學校保持聯繫，以免因疏漏而喪失應考機會。選擇採個別報名之考生，務請留意報名作業與時間，並於期限內至分發入學委員會上傳學力證件。

此外，大考中心也提醒考生答案卷作答、簽名等注意事項，答題卷上印有考生應試號碼與姓名，考生於預備鈴響進入試場入座後，請以「目視」方式確認為本人應試號碼與姓名，並與座位標示吻合，若有問題請立即向監試人員反映。

大考中心也表示，考試開始鈴響起，考生即可於「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。若因特殊情況使用備用答題卷，雖備用答題卷上無考生本人應試號碼與姓名，仍須於「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。未以正楷簽全名者依違規處理辦法扣減該節成績一級分。

也由於新冠肺炎已於今年五月調整為第四類法定傳染病，大考中心指出，分科測驗防疫措施將視疫情變化，配合衛福部和教育部規範進行必要調整與安排，請考生及家長持續留意大考中心公告訊息。

分科測驗

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