繁星推薦第八學群放榜 醫學系滿招牙醫一缺額在台大

大學甄選入學委員會今天公布112學年「繁星推薦」第8類學群醫學系、牙醫系錄取結果。11校醫學系均招滿，但牙醫系則出現一個缺額位於台大牙醫，主因為參加甄試的考生未能達到系上的錄取標準。

甄選會表示，今年繁星第8類學群醫學系共11校參與招生，提供192個名額，583人次報名，350人次已於三月通過第1階段篩選；牙醫系有7校參與招生，提供36個名額，228人次報名，67人次通過篩選。

由於醫牙科系養成特殊，因此不同於1到7類學群，第8類學群通過第1階段篩選後仍需進行第2階段指定項目甄試，達到各校標準後始能錄取。

根據甄選會資料顯示，繁星推薦第8類學群醫學系11所學校最終錄取192人，名額用盡無缺額；牙醫系則提供36個名額，最終7校則錄取35人，1個缺額出現於台大牙醫系。

台大表示，牙醫系屬於第8類學群，日前已由系上安排實作項目，但僅一名考生符合系上錄取標準，因此最終僅錄取一人，剩餘的一個缺額將依照往例回流至分發入學管道使用。

此外，大學甄選會今天也表示，112學年「申請入學」第二階段甄試各大學近日已陸續辦理完畢，並由學校公告錄取名單，經各大學錄取的考生、包含正備取生，應於6月8日至6月9日，上午9時起至下午9時止，至大學甄選入學委員會網站（https://www.cac.edu.tw/）完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

甄選會也說，錄取生登記就讀志願序時，須憑「學測應試號碼」、「身分證號碼（或居留證號碼）後4碼」及「考生個人密碼」等三項證號暨網頁上顯示的驗證號碼登入系統。

甄選會也提醒考生，須特別留意，錄取生無論僅錄取單一校系或多個校系，均須於規定期間內完成就讀志願序登記，否則視同放棄錄取資格。若「申請入學」錄取生若同時經「繁星推薦」第八類學群錄取，則不得再參加網路就讀志願序登記，接受統一分發。

統一分發結果預定於6月14日上午9時起在大學甄選入學委員會網站公告，不另寄書面通知。