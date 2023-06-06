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祖父罹阿茲海默...他立志從醫6科滿級錄取台大醫 成創校78年首位
新竹縣義民高中普通科學生劉柏雍，因祖父罹患阿茲海默症立定從醫志向，他也在今年學測拿下六科滿級分佳績，順利錄取國立台灣大學醫學系，這也是義民高中創校78年來，首位錄取台大醫學系的學生。
義民高中指出，劉柏雍數理能力強，高二參加AIME美國國際數學邀請賽，並榮獲奧林匹克數理競賽銀牌獎，他也期許自己未來更主動的瞭解醫學新知和新研究，甚至是智慧醫療的新突破等，成為一位跟得上產業趨勢的醫生。
劉柏雍則說，父母從小就告訴他要成為一個「有溫度的人」，能力愈強、責任愈重，因此他從小便立志要從醫穿白袍服務他人，尤其親身經歷過祖父罹患阿茲海默症的辛苦過程，更讓他堅定從醫志向。
義民高中校長陳衍財表示，今年學測90滿級分全國只有6位，劉柏雍即是其中一位，劉柏雍同時也錄取陽明大學醫學系、中國醫藥大學等。劉柏雍本身數理能力強，並全力配合學校紮實的課程規劃，用功向學。
此外，義民高中學生郭芊芊也考出四科五十八級分，郭芊芊為新住民子女，年幼父親罹病離世，奶奶及母親鼓勵她要成為刻苦自勵的人。郭芊芊也表示，因伯父於科學園區工作，受伯父啟發，未來想就讀電機相關校系，回饋社會及家人。
師長們也表示，郭芊芊抗壓力強、逆境向上，當遇到困難處境，也會主動閱讀心靈勵志書籍調適心情。陳衍財說，郭芊芊與劉柏雍相互扶持討論，更與同學分享讀書方法，疫情期間仍透過線上遠距教學做好時間管理、提前規劃讀書進度，按部就班考取好成績。
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