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南一中聽障生永不放棄上中山牙醫 未來要扶助弱勢
台南一中應屆畢業生郭子瑋突破聽障，立志當牙醫師，憑著努力，校排成績名列前茅，繁星推薦上中山醫大牙醫系，他說，未來要幫助更多弱勢孩子，堅信只要肯努力，就能達成目標。
郭子瑋罹患先天性重度聽障，1歲就戴電子耳，幼兒時期，父母花了很大的心力來幫助他語言復健，也使郭子瑋可以和正常的孩子一樣學習，小時學業成績就很優異，小三時因母親植牙發炎1周，看到母親受到牙痛的折磨，加上雙胞胎妹妹的牙齒也不整齊，立志要當牙醫師，未來能好好照顧家人的牙齒。
國中會考。郭子瑋以5A++及作文滿分，錄取台南一中，上了高中後，成績一直保持在班上前3名，校排成績也是名列前茅，高一時並獲得聽障國語文演說全國第1名。他從不補習，從國中起就做好讀書計畫，除了事先預習，若不會就做記號，學校上課時問老師。
英文是郭子瑋的強項，模擬考英文都是滿級分，但這次學測第2天考試前，以為自己忘了帶准考證，趕回家拿准考證，才發現有帶准考證，放在書包，母親載他趕回考場，離第一堂英文考試只剩10分鐘，情緒也受到很大影響，只拿到13級分。
他說，因有聽障，申請沒聽力設限的中山大學牙醫系，也如願錄取，未來當了牙醫師後，希望能幫助更多弱勢孩子，也要分享自己的學習經驗，讓更多身心障礙孩子能不畏困難，努力學習並突破障礙。
郭子瑋的母親廖淑娟說，因兒子晚上睡覺時沒戴電子耳，就怕上了大學後，因沒人叫會睡過頭，現在郭子瑋已開始在訓練自己，一個人住如何在早上準時起床，趕到教室上課。自己雖然有些擔心，但也相信兒子能夠克服。
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