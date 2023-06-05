南一中71人次上台大 分科測驗人數將增多賭低分高就

台大今公布大學入學個人申請正備取名單，台南一中初步統計有71人次正取，備取28人次，校方表示，今年個申人數較去年減少，有5成要報名分科測驗。台南女中約有4成要報名分科，老師表示去年分科測驗有低分高就情形，可能與此有關。

台南一中表示，在正取名單中，錄取電機系4人次、資工系2人次、法律系5人次、財經相關科系6人次，另醫學系有1人備取。去年是新課綱學測首屆，許多學生擔心分科測驗名額少，都拚個人申請，但許多頂大學系在分科測驗時仍有不少名額，造成分科測驗分發入學時有低分高就情形。

今年學測成績不是很理想的學生放棄個人申請，或有申請但不滿意錄取的校系，決定拚分科測驗，南一中統計，約有5成學生要報名分科測驗，南女中約有4成多學生要拚分科測驗。

老師分析，是否今年分科測驗會再出現低分高就，難以預料，想放棄個申拚分科測驗的就要賭一賭。想讀醫學系的學生有人是在拚國防醫學院醫學系，因最後一輪錄取名單是6月20日公布，而分科測驗報名到6月18日，因此也會報名，若有錄取，可能就不會參加分科測驗。