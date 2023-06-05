快訊

中職／兄弟阪神日球迷號召「助威應援」 通關密語：威助加油

大雨特報！ 雨彈炸7縣市 慎防雷擊強風

超狂捉姦片／人妻當街抓小三不放遭狠夫開車拖行20米 結局大快人心

南一中71人次上台大 分科測驗人數將增多賭低分高就

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台大今公布大學入學個人申請錄取名單，台南一中有71人次正取。記者鄭惠仁／攝影
台大今公布大學入學個人申請錄取名單，台南一中有71人次正取。記者鄭惠仁／攝影

台大今公布大學入學個人申請正備取名單，台南一中初步統計有71人次正取，備取28人次，校方表示，今年個申人數較去年減少，有5成要報名分科測驗。台南女中約有4成要報名分科，老師表示去年分科測驗有低分高就情形，可能與此有關。

台南一中表示，在正取名單中，錄取電機系4人次、資工系2人次、法律系5人次、財經相關科系6人次，另醫學系有1人備取。去年是新課綱學測首屆，許多學生擔心分科測驗名額少，都拚個人申請，但許多頂大學系在分科測驗時仍有不少名額，造成分科測驗分發入學時有低分高就情形。

今年學測成績不是很理想的學生放棄個人申請，或有申請但不滿意錄取的校系，決定拚分科測驗，南一中統計，約有5成學生要報名分科測驗，南女中約有4成多學生要拚分科測驗。

老師分析，是否今年分科測驗會再出現低分高就，難以預料，想放棄個申拚分科測驗的就要賭一賭。想讀醫學系的學生有人是在拚國防醫學院醫學系，因最後一輪錄取名單是6月20日公布，而分科測驗報名到6月18日，因此也會報名，若有錄取，可能就不會參加分科測驗。

分科測驗 南一中 台大

延伸閱讀

女兒放榜...母嫌行情「比老師差」力勸拚醫牙 網見科系驚：太羞辱人

112國中會考／南一中、南女中落點 補教師估與「去年相同」

出身醫師世家卻沒填醫學系 爺爺一怒趕出家門：醫生以外職業都看不起

醫學系畢業遭父母逼返鄉「到工廠工作」 她淚喊：人生好失敗

相關新聞

台大暑假開辦數理預備3門課 準大一預修可拿1學分

暑假即將到來，為協助即將入學的大學新鮮人充實大學數理先備知識，台灣大學今天說，將於今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫...

南一中71人次上台大 分科測驗人數將增多賭低分高就

台大今公布大學入學個人申請正備取名單，台南一中初步統計有71人次正取，備取28人次，校方表示，今年個申人數較去年減少，有...

台南家齊學生以台大中文系為目標 卻上了清大電機

台南市家齊高中今天畢業典禮，畢業生徐拓也、黃敬翰分別透過繁星推薦錄取台大外文系、台大機械工程系，另校排第一的黃寀庭，則因...

寢室貼滿筆記 遇神室友助她考取營養師

長庚科大保健營養系的蕭涵，有一群同住4年的神室友，一起準備營養師考試的時光，室友們的筆記貼滿寢室牆面，互相督促、鼓勵，其...

窄門不再擁擠 應屆進入公立大學占比破4成

教育部近日公告「高級中等學校應屆畢業生升學就業概況」調查結果，受少子化影響，一一○學年高中應屆畢業生僅十七點九萬人，約十...

他見妹子大學個人申請面試穿這樣 一旁男學生眼神全飄過去

不管是出社會找工作面試，還是進大學的個人申請面試，相信不少人都會關心服裝該怎麼穿。一名就讀北部某大學的網友在Dcard發文透露，昨天（20日）看到一名女同學來個申（個人申請）面試，外貌和身材都讓他看了相當驚艷，還讓其他也來面試的男同學完全無法專心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦