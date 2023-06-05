台大暑假開辦數理預備3門課 準大一預修可拿1學分
暑假即將到來，為協助即將入學的大學新鮮人充實大學數理先備知識，台灣大學今天說，將於今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫（NTU Pre-U Initiative for Math and Science）」，提供微積分、普通物理學及普通化學等3門線上預備課程。若是台大準大一新生參與，若通過學習評量測驗，有望於入學後各科各獲得1學分
台大說，大學數理預備課程試辦計畫課程內容涵括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成等4大面向，幫助學生溫故知新的同時，提早適應現代大學數位與實體整合的學習平台與教學環境，課程將以台大校內NTU COOL平台進行非同步線上教學，不限修課人數及對象且免學分費。
台大說，除了台大準大一新生外，凡有需求的台大在校生、他校準大學生或高中生皆可報名修讀，並可藉由學前能力檢測自主評估學習需求。若屬台大準大一新生修課者，可再參加課程討論活動及9月下旬之學習評量測驗，完成課程並通過學習評量測驗，可於入學後各科各獲得1學分。
台大表示，課程受理報名期間自2023年7月14日（周五）起至8月22日（周二）止，採線上報名選課。課程上線期間為2023年7月17日（周一）至9月15日（周五），為期2個月，學生可至台大Pre-U課程計畫網頁了解相關訊息。
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