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寢室貼滿筆記 遇神室友助她考取營養師

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
蕭涵跟大學室友們感情好，一起準備營養師高考，彼此督促與激勵，讓她在國考路上從不孤單。圖/蕭涵提供
蕭涵跟大學室友們感情好，一起準備營養師高考，彼此督促與激勵，讓她在國考路上從不孤單。圖/蕭涵提供

長庚科大保健營養系的蕭涵，有一群同住4年的神室友，一起準備營養師考試的時光，室友們的筆記貼滿寢室牆面，互相督促、鼓勵，其中幾個室友先考上了，還會回頭來教蕭涵，讓她在國考路上從不孤單，最後順利通過營養師高考。

蕭涵大四開始準備營養師高考，對她而言，生理學與生物化學念起來最痛苦。她說，生化要用英文單字背分解圖，有時候會搞不懂相關性，她為此畫了很多圖表，由於同寢室的室友們也都是準備營養師考試的戰友，大家畫的圖表貼滿寢室牆面，連廁所也沒放過，有時候還會觀摩、學習彼此的思考路徑、註記重點，從不藏私，「大家想說要一起考上！」

蕭涵說，團體膳食設計與管理很注重實務、生活應用，課本可能不見得提到，用生活常識就可以作答，團膳計算題則是非常重要，雖然大家都討厭算數學，但千萬不要放棄拿分，蕭涵笑說，自己原本逃避計算題，但室友不斷耳提面命「多學就可以多拿分」，也樂於花時間一題題教她，雖然一題教起來可能要花上10分鐘，但蕭涵一直算、一直算，歷屆試題的每一題都算過，最後也成功克服。

膳食營養學也是透過練習歷屆考題，掌握常出的題型重點，蕭涵建議，反覆寫考古題才會發現第一次寫的時候不夠仔細，透過訂正錯誤題目、重複練習，就會發現盲點、修正自己觀念。

蕭涵說，第一次考試沒通過時，難免會灰心難過，畢後後的半年，她繼續準備第二次考試，還沒考上的同學們創建群組，時常互相加油打氣、討論考題，已經考上的室友們也會繼續鼓勵她。她也不喪志，砥礪自我「相信一定會考上」，第一次不想面對的困難題目，第二次選擇直球對決，「再痛苦也要讀！」她說，這條路雖然花了點時間才有收穫，但既然是自己想要的，就要堅持下去、正面思考。

營養師報考資訊。
營養師報考資訊。
蕭涵小檔案。
蕭涵小檔案。

室友 考題

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