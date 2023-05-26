寢室貼滿筆記 遇神室友助她考取營養師

長庚科大保健營養系的蕭涵，有一群同住4年的神室友，一起準備營養師考試的時光，室友們的筆記貼滿寢室牆面，互相督促、鼓勵，其中幾個室友先考上了，還會回頭來教蕭涵，讓她在國考路上從不孤單，最後順利通過營養師高考。

蕭涵大四開始準備營養師高考，對她而言，生理學與生物化學念起來最痛苦。她說，生化要用英文單字背分解圖，有時候會搞不懂相關性，她為此畫了很多圖表，由於同寢室的室友們也都是準備營養師考試的戰友，大家畫的圖表貼滿寢室牆面，連廁所也沒放過，有時候還會觀摩、學習彼此的思考路徑、註記重點，從不藏私，「大家想說要一起考上！」

蕭涵說，團體膳食設計與管理很注重實務、生活應用，課本可能不見得提到，用生活常識就可以作答，團膳計算題則是非常重要，雖然大家都討厭算數學，但千萬不要放棄拿分，蕭涵笑說，自己原本逃避計算題，但室友不斷耳提面命「多學就可以多拿分」，也樂於花時間一題題教她，雖然一題教起來可能要花上10分鐘，但蕭涵一直算、一直算，歷屆試題的每一題都算過，最後也成功克服。

膳食營養學也是透過練習歷屆考題，掌握常出的題型重點，蕭涵建議，反覆寫考古題才會發現第一次寫的時候不夠仔細，透過訂正錯誤題目、重複練習，就會發現盲點、修正自己觀念。