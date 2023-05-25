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窄門不再擁擠 應屆進入公立大學占比破4成
教育部近日公告「高級中等學校應屆畢業生升學就業概況」調查結果，受少子化影響，一一○學年高中應屆畢業生僅十七點九萬人，約十五點三萬名學生繼續升學，其中近四成、六點二萬人進入公立大學，這也是近年就讀公立大學學生占比首突破四成。
升學輔導專家、大學問執行長魏佳卉表示，公立大學受外加名額影響持續擴編，部分私立大學則陸續退場，也許未來三年內畢業生進入公立大學占比將達五成，若再加計進修部、軍校正期班與警察大學等，未來可說是天下為「公」。
公立大學窄門不再擁擠，但有學界認為，公立大學愈收愈多，是讓不適合的學生誤入。成大資工系教授蘇文鈺說，排名前段的大學，應照人口比率減招，在於研究只有少數人做得來，政府不應迷信人多好辦事或屈從於業界，若制度是將學生盡量送往前端公立大學，只會浪費國力和學生生命。
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