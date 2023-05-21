快訊

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

新竹縣上演水豚君脫逃記！一隻要價20萬 飼主身分曝光：家還有羊駝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他見妹子大學個人申請面試穿這樣 一旁男學生眼神全飄過去

聯合新聞網／ 綜合報導
面試示意圖。 圖／ingimage
面試示意圖。 圖／ingimage

不管是出社會找工作面試，還是進大學的個人申請面試，相信不少人都會關心服裝該怎麼穿。一名就讀北部某大學的網友在Dcard發文透露，昨天（20日）看到一名女同學來個申（個人申請）面試，外貌和身材都讓他看了相當驚艷，還讓其他也來面試的男同學完全無法專心。

原PO說這名來個申的妹子穿著深V小洋裝，長相相當漂亮，有網美等級，身材也非常地好，他還貼出當天女同學所穿的類似服裝示意圖，一件式的連身洋裝，胸前大大地深V胸型，相當地火辣性感。原PO還說其他來面試的男生根本無法專心準備，眼睛一直不自主的往她上身飄，也讓他笑問「請問這是什麼最新的面試戰術嗎？」

貼文也引起鄉民們熱議，「想問什麼系的？」、「錄取了」、「面試善用自己的長處不是合情合理嗎？」、「確定那個是去面試的？」、「該重讀大學了」、「走錯地方面試」、「先不說深V，小洋裝也超怪的吧」、「羨慕欸，指考仔都看不到」、「這才是面試該有的穿搭」。

原PO看到有女同學穿著如照片般的深V洋裝來學校個申面試。 圖擷自Dcard
原PO看到有女同學穿著如照片般的深V洋裝來學校個申面試。 圖擷自Dcard

Dcard 大學個人申請 面試

延伸閱讀

好尷尬！隱形內衣晾陽台隔天失蹤 妹子發現蹤跡超崩潰

面試大學法律系「被提早請出來」 過來人看1關鍵秒懂：穩上了

補教權威陳立：選高中先想大學！

參加面試後婉拒工作…男竟被公司討回咖啡錢 網怒：也太小氣

相關新聞

他見妹子大學個人申請面試穿這樣 一旁男學生眼神全飄過去

不管是出社會找工作面試，還是進大學的個人申請面試，相信不少人都會關心服裝該怎麼穿。一名就讀北部某大學的網友在Dcard發文透露，昨天（20日）看到一名女同學來個申（個人申請）面試，外貌和身材都讓他看了相當驚艷，還讓其他也來面試的男同學完全無法專心。

東方設大提前停招

東方設計大學今年三月遭列入專輔學校，改善期至一一四年三月底。但教育部昨指出，東方設大因資金狀況，主動申請一一二學年起全面...

在偏鄉枋寮高中圓醫學系夢 他許下學成返鄉服務承諾

屏東縣枋寮高中高三學生蘇柏維，從小就有醫師夢，但醫學系錄取門超高，讓他覺得遙不可及，去年代表學校參加台灣國際科學展覽會，...

頂大搶招博士生 最多3年免學費

碩博士班近年來招生陷入困境，今年總計四十一個博士班、十三個碩士班新生註冊率掛蛋。為了搶博士班生，國內多所頂大紛紛祭出學費...

大霧鎖金門！高中生赴台甄試遭卡機場 招聯會回應了

受天候影響，金門尚義機場受濃霧影響今天（5/28）往返台灣班機多取消或延後，受影響旅客逾千人，其中包括即將參加升大學申請...

申請入學二階甄試5/18開跑 黃金週六落在5/20

112學年大學申請入學二階甄試將於5月18日啟動，「黃金週六」落在5月20日，184個系組只在這天辦甄試，各系也提供至少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦