他見妹子大學個人申請面試穿這樣 一旁男學生眼神全飄過去

不管是出社會找工作面試，還是進大學的個人申請面試，相信不少人都會關心服裝該怎麼穿。一名就讀北部某大學的網友在Dcard發文透露，昨天（20日）看到一名女同學來個申（個人申請）面試，外貌和身材都讓他看了相當驚艷，還讓其他也來面試的男同學完全無法專心。

原PO說這名來個申的妹子穿著深V小洋裝，長相相當漂亮，有網美等級，身材也非常地好，他還貼出當天女同學所穿的類似服裝示意圖，一件式的連身洋裝，胸前大大地深V胸型，相當地火辣性感。原PO還說其他來面試的男生根本無法專心準備，眼睛一直不自主的往她上身飄，也讓他笑問「請問這是什麼最新的面試戰術嗎？」

貼文也引起鄉民們熱議，「想問什麼系的？」、「錄取了」、「面試善用自己的長處不是合情合理嗎？」、「確定那個是去面試的？」、「該重讀大學了」、「走錯地方面試」、「先不說深V，小洋裝也超怪的吧」、「羨慕欸，指考仔都看不到」、「這才是面試該有的穿搭」。