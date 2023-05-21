東方設計大學今年三月遭列入專輔學校，改善期至一一四年三月底。但教育部昨指出，東方設大因資金狀況，主動申請一一二學年起全面停招，這也是自中州科大、台灣首府大學後，第三所改善期未屆滿，主動辦理停招的大專校院。

不過私校工會質疑，公益董事面對少子化只希望安全下莊，卻未能顧及教職員工生權益。東方設大校長校長蔡匡忠說，學校有財務問題，對外尋求企業捐資仍無結果，不得已停招。

教育部說明，東方設大目前仍有六三四名學生、五十一名教師，評估可用資金僅支應到今年七月底，無欠薪及需依教師待遇條例裁處的狀況。將於明年七月卅一日停辦，但一一二學年仍正常辦學，教育部將於該年下學期安置學生，教職員聘任契約則於明年七月卅一日止。

由於東方設大董事會組成不少是由教育部派任的公益董事。私校工會發言人尤榮輝指出，公益董事雖嘗試引進企業接手，但擔心所託非人而背負罵名，不敢釋出經營權而錯過籌資機會，最終導致財務嚴重惡化。建議未來改組的董事會，能運用設校基金提出優離、退辦法，補償教職員工作權益損失，更要做好學生安置。

蔡匡忠表示，停招絕對是相當大的遺憾，但即使有心辦學，「硬撐」不見得是最好的選擇。