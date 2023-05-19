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在偏鄉枋寮高中圓醫學系夢 他許下學成返鄉服務承諾

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣枋寮高中學生蘇柏維（左）透過「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」，以枋寮鄉偏鄉籍身分錄取義守大學醫學系，也是校史首位錄取醫學系學生。記者潘欣中／攝影
屏東縣枋寮高中學生蘇柏維（左）透過「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」，以枋寮鄉偏鄉籍身分錄取義守大學醫學系，也是校史首位錄取醫學系學生。記者潘欣中／攝影

屏東縣枋寮高中高三學生蘇柏維，從小就有醫師夢，但醫學系錄取門超高，讓他覺得遙不可及，去年代表學校參加台灣國際科學展覽會，以藥物開發研究獲得高中組全國三等獎，今年透過「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」，以枋寮鄉偏鄉籍身分錄取義守大學醫學系；一圓醫學系夢，他直呼像夢境般美妙，未來將回鄉服務，回饋偏遠地區鄉親。

蘇柏維的母親是國小教師，父親在屏南工業區上班，校排非全校前幾名，繁星計畫也上不了醫學系，校方今年幫他報名「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」，昨天放榜傳來錄取義守大學醫學系好消息，也是枋中校史首位錄取醫學系，他感謝父母在求學過程中，一直陪伴信任，讓他沒有壓力下學習，學習自己有興趣的科目。

蘇柏維說， 從小在偏鄉長大，小時候曾看了很多醫生相關的影片，最吸引的是臥師成功救活病人的喜悅，對他而言，不希望任何生命在我面前離開，即使自己的仇人，也應該救活，再加上我喜歡做切除相關的手術，便產生進入醫學系想法，但錄取門檻很高，讓他覺得遙不可及。

蘇柏維從小想當醫生，對化學和解剖特別感興趣，他感謝學校提供參加科展競賽的培訓，透過生物化學的實驗，在研究海洋化合物中發現有關醫療抗發炎的物質，去年在台灣國際科學展覽會獲獎，參展研究過程中，他的醫生夢再度點燃，在老師的鼓勵與協助下，透過「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」錄取義大醫學系，

他說，自己是個熱愛研究科學的高中生，參與多場科學研討會並獲得名次認可，但他認為這樣還遠遠不夠，若想要成為合格醫師回到偏鄉服務，就需要經過嚴謹的臨床醫學教育訓練，才有能力與資格來照顧病患，若有機會接受醫師養成教育，立志為脆弱的生命而奮鬥，讓「尊重生命」成為行動而非只是口號。

枋寮高中校長陳科名說，枋寮高中用心為偏鄉留住優秀人才，鼓勵學生就近入學並透過完全免試、直升及免試入學等管道進入就讀，今年完全免試選填學生有90人，大半為國中直升，並提供學生多元展能及豐富的學習資源及多元展能機會，透過繁星計畫錄取台大電機和頂大，蘇柏維這次錄取醫學系，給有醫師夢的學生很大鼓舞。

偏鄉 醫學系

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