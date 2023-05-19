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頂大搶招博士生 最多3年免學費

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

碩博士班近年來招生陷入困境，今年總計四十一個博士班、十三個碩士班新生註冊率掛蛋。為了搶博士班生，國內多所頂大紛紛祭出學費全免、獎學金方案等，還可在在學期間擔任有薪助理，不過教育團體認為，博士生已是準研究員，如荷蘭不只學費低廉，更將博士視為正式職業，我國大學雖祭出部分免學費，但仍力道不足。

政大教務長林啟屏指出，資通訊等學科博班多有業界支撐，但人文社會科學較少，政大又以人文社會科學為主，若讀到博士多想進入大學任教，但近年教職稀缺，確實影響學生投入博班的意願。

林啟屏也說，為持續鼓勵學子，學校設有卓政博士班獎助學金，可受領三年，學費全免外，每月再核發生活費，且博班生在學期間仍可擔任有薪助理，了解教學現場。

陽明交大教務長陳永昇說明，學校自一一二學年起，實施博士生一、二年級免學費方案，預計可嘉惠八百名博士，一年需五千萬經費由校方自籌。

清大教務長巫勇賢則談到，清大提供校長獎學金，每月發給二點五萬元，若再申請國科會優秀博士獎學金，一個月約可領六萬元。不過獎學金是誘因，但不是解方，尤其不是所有領域都有業界支持。部分領域學生仍傾向博士畢業後於學界任教，但近年退休金改革等狀況，多少讓學生卻步。

高教工會研究員陳柏謙分析，減免學費誘因不大，學生更關注進入博士後如何支撐生活。台灣的大學多建議博士兼課，但即便一個禮拜兼課四學分，一個月也僅一萬多元。但如歐洲荷蘭等國，多已將博士當作正式、可維繫生活的工作，相較之下，單純減免學費仍嫌力道不足。

陳柏謙表示，國立大學都要減免學費吸引人才，私立大學博班招生困境更可想而知，建議國家跨部會審視博班困境、擬定政策，否則遲早面臨研究人才短缺的困境。

一名劉姓博士生坦言，台灣學界師資清一色是洋博士，若攻讀博士是鎖定擔任大學教職，不會因為學費減免等誘因貿然投入，在於學界本身不愛自己培育出的學生。

荷蘭 清大 政大

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