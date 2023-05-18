大霧鎖金門！高中生赴台甄試遭卡機場 招聯會回應了

受天候影響，金門尚義機場受濃霧影響今天（5/28）往返台灣班機多取消或延後，受影響旅客逾千人，其中包括即將參加升大學申請入學第二階段甄試的學生。立委陳玉珍與金門縣政府居中協調客輪支援運輸，大學招聯會也表示，目前航班已陸續恢復，並由金門縣政府緊急啟動增開交通船，考生有望順利抵台應試，若仍有突發狀況考生可與校系聯繫，於簡章明定的面試時間內盡量調整。

申請入學二階甄選即日起開跑，且5月20日適逢「黃金周六」，多數校系擇於當日辦理甄選作業。據了解，受影響的金門高中學子共有88人，隨行學生家長73人，共161人，下午學生們陸續從機場趕往水頭碼頭，準備搭船到台灣參加二階甄選。

大學招聯會稍早表示，稍早一度傳出金門高中、金門農工高三學生要搭機前往本島參加大學申請入學二階甄選恐受影響，目前確認航班已經陸續恢復外，金門縣政府也緊急啟動增開交通船因應，可望順利抵台應試。

招聯會談到，天候狀況不能完全歸責於考生，也提醒考生應該寬估交通時間，若有突發狀況可與校系聯繫，於簡章明訂的面試時間內盡量調整。

陳玉珍表示，今一早接獲民眾訊息，指因濃霧機場航班全取消，便即刻聯絡民航局及航港局，一方面請民航局協調航空公司做好加開班機的準備，也請航港局聯繫百麗輪，詢問是否能加入備援計畫。

陳玉珍指出，經緊急聯繫後，民航局中午確認啟動霧鎖B計畫，由航港局協調百麗航運公司船隻，從金門航行至嘉義布袋，可再改搭遊覽車至高鐵站轉赴各地。