聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北197人繁星上科大 國立達4成
112學年度科技校院繁星計畫推甄結果出爐，新北197名學生上榜，國立科大錄取率達4成，優於去年33.6%。其中瑞芳高工資訊科温冠華是全國電機電子群榜首、也獲技藝競賽金牌，錄取國立台灣科技大學資訊工程系。
新北教育局長張明文說，科技校院繁星計畫是由各技高向科大院校推薦，至多可推薦15名專業群科應屆畢業生，在校學業成績排名前30%以內、全程均須就讀同一學校的學生可參加。
新北197學生上榜，有79人錄取國立台科大、北科大、北商大、雲科大等校。瑞芳高工資訊科温冠華是全國電機電子群榜首，也是瑞工校史上首位技藝競賽金牌、繁星甄選榜首的雙料學子。他說，當初就近入學選己所愛，在學業、技能、證照、競賽、社團和志工服務，都有豐厚成果，辛苦沒白費。
三重商工進修部商業經營科黎姵均白天至會計師事務所打工，學習會計帳務相關實務經驗，晚上到進修部念書，三年皆保持班上第一名，這次錄取北商大會計資訊系，她鼓勵學弟妹「相信可能，就會可能。」
南強工商觀光事業科張芯瑀表示，自己喜歡旅行選擇觀光科，取得PVQC專業英文詞彙能力國際認證、TOPIK韓文檢定證書、餐飲服務及飲料調製證照，也利用課餘時間在飯店或日式拉麵店打工，將學校所學到的專業技能運用到職場上，考上高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言