申請入學二階 頂大報名降5％

一一二升大學申請入學第二階段甄選將於本周開跑，各校二階繳費日前已截止，經本報了解，包括台大在內等頂尖大學，實際繳費、上傳資料欲參加二階的學生比率均較去年下降。大學評估，去年分發入學不少考生低分高就，導致學生有別去年盼「落袋為安」，今年轉守為攻，但也多少消減了學習歷程檔案的初衷。

申請入學二階甄選將於本周開跑，但包括台大、清大、陽明交大和政大等頂尖大學在內，今年申請入學完成二階報名確定參與書審、面試等考生比率，均較去年下降約五％至八％，數間老牌私立大學今年二階報名比率更下降逾十％。

一名私校高層透露，今年學校申請入學狀況不佳，擔心是去年缺額影響考生所致，「恐是品牌要撐不住了。」

該名高層指出，申請未招滿的名額將留用分發，私立大學幾無主動權只能等著被學生排序，且想循分發一途的考生多不是私校的招生目標，憂心今年招生又遭遇滑鐵盧，變成惡性循環。

陽明交大教務長陳永昇表示，評估是今年考招改制，分科測驗不考國英直接使用學測成績，對追求更好校系的學生而言，只要依志願需求準備特定學科即可，志向明確的學生更有意願拚分科。

台大也指出，去年的經驗，讓部分學生今年放棄落袋為安的科系，轉而考分科爭取更理想的校系，但校內電資、醫學等頂尖科系仍競爭激烈，二階放棄者不多。

清大教務長巫勇賢分析，學生套用去年觀念、或篤定少子化競爭人數不若前幾年，改攻今年分科測驗，也就放棄了申請入學和學習歷程，多少消減了學習歷程的初衷，比較可惜。