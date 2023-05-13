申請入學二階報名率台大略降 考生「轉守為攻」戰分發

112升大學申請入學第二階段甄選將於18日起開跑，各校二階繳費日前已截止，經本報了解，包括國立台灣大學在內等頂尖大學，實際完成繳費、上傳資料欲參加二階的學生比率均較去年下降。大學評估，去年分發入學不少考生低分高就，促使部分學生今年放棄申請校系改拚分發，有別去年盼「落袋為安」今年則轉守為攻爭，但也多少消減了學習歷程檔案的初衷。

申請入學二階甄選將於5月18日至6月初登場，但據本報了解，包括台大、清大、陽明交大和政大等頂尖大學在內，今年申請入學完成二階報名確定參與書審、面試等考生比率，均較去年下降約5%至8%。

陽明交大教務長陳永昇表示，今年真正參與二階甄選的學生比率較去年下降，評估是考招改制，分科測驗不考國英直接使用學測成績，對追求更好校系的學生而言，分科只要再依照志願需求準備特定學科即可，志向明確的學生更有意願拚分科。

又去年分發總名額較分科測驗報名人數多，學生分發依分數填志願，只要敢填多分發上比預期中更好的校系。陳永昇指出，去年分發入學給學生的印象，是比申請入學來得容易上好校系，今年確實聽到高中老師鼓勵學生考分科，但也預計分科測驗勢必比去年競爭，也可能明年讓學生重回申請入學，考招改制前幾年勢必有一波震盪期。

台大也指出，去年經驗讓部分學生今年放棄落袋為安的學系，轉而考分科爭取更理想的校系，但校內電資學院、醫學院等頂尖科系仍競爭激烈，二階放棄者不多。

清大教務長巫勇賢分析，學生套用去年觀念，或篤定少子化競爭人數不若前幾年，改攻今年分科測驗盼靠分發入學獲取最大效益，也就放棄了申請入學和學習歷程，多少消減了學習歷程的初衷，比較可惜。

巫勇賢指出，未來學校升學策略不變，仍以申請入學為主，在於透過申請管道入學者就學穩定率較高；陳永昇也談到，申請入學仍是升大學主流管道，學生憑興趣申請、校系透過學習歷程了解學生學習，近似兩方媒合，而分發入學純粹靠分數高低依序分發，學生就學穩定度會是未來關注的重點。