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申請入學二階下周開跑 確診生「1條件」適用應變方案

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112學年升大學申請入學第二階段指定項目甄試將於5月18日至6月4日陸續開跑。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
112學年升大學申請入學第二階段指定項目甄試將於5月18日至6月4日陸續開跑。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

112學年升大學申請入學第二階段指定項目甄試，將於5月18日至6月4日陸續開跑，大學招聯會今天提醒考生，若考生於二階甄選時為新冠肺炎中重症案例，可適用「大學申請入學管道因應疫情應變機制」，但需提出各地衛生局發放的隔離治療通知書佐證。

因應新冠肺炎疫情，大學招聯會常委會日前已通過應變機制，考生因受疫情影響無法辦理或參加甄試時，可取消面試、筆試、實作等甄試項目，並以學測成績加書面審查調整占分比例，來作為第二階段甄試。

有鑒於二階甄選將於下周陸續開跑，招聯會今提醒考生，新冠肺炎已從法定傳染病第五類改為第四類，但疾管署仍規定，中重症個案仍須經醫師評估後住院隔離治療，且解隔離條件仍不變。

招聯會指出，若考生於二階甄選時為新冠肺炎中重症案例，可適用「大學申請入學管道因應疫情應變機制」，但必須提出各地衛生局發放的隔離治療通知書及提審權利告知文件佐證。

大學招聯會執行秘書王文俊也提醒考生，平日仍要做好衛生管理，隨時注意個人飲食和衛生習慣，勤洗手之外也避免出入人潮擁擠處。若考前出現發燒等身體不適狀況，需盡快與應考校系聯繫安排備用試場。

新冠肺炎 衛生局 疫情

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