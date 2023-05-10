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屏縣唯一綜合高中屏北高中 科技繁星推薦錄取率42％

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏北高中校長林宏澤（右一）與科技繁星錄取同學們開心合影。圖／屏北高中提供
屏北高中校長林宏澤（右一）與科技繁星錄取同學們開心合影。圖／屏北高中提供

屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中是縣內唯一的綜合高中，學校設有商業服務與餐飲服務兩個專門學程，今年科技院校繁星計劃聯合推薦甄選，屏北高中專門學程有14名學生參加繁星推薦，6人錄取，錄取率42.85％。

屏北高中教務主任黃献宗說，屏北高中設校以綜合高中作為規畫，學校開設商業服務及餐飲服務二個專門學程。學生高二起分流至專門學程，學習職業技能及專業知識，畢業前每名學生至少有2張以上丙級或乙級技術士證照。

專門學程主任黃保登說，專門學程課程強調理論與實務兼具，培養學生良好的工作態度，也鼓勵學生組隊參加校外各項餐飲及商業的競賽，學生能在校所學的知識轉化為實作的能力，參加校外競賽屢獲佳績。在專業知識上的學習，學校也有系統性規畫學習地圖，從高二及高三奠基專業知識及技能，對學生未來升學或就業準備。

屏北高中指出，學生洪翊愷錄取國立台北商業大學、學生陳泓翰錄取國立台北護理健康大學，其餘4名為南臺科大、美和科大、致理科大及樹德科大。專門學程在繁星獲佳績，感謝老師們付出、教務處及輔導處行政團隊，讓學生適才適性發展。

繁星 主任 屏東縣

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