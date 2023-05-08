影／國中會考入闈 今年重新開放家長陪考

112年國中教育會中將在本月20日和21日舉行，今天安排170名試務人員入闈，教育部次長林明裕表示，今年因疫情舒緩，考生和家長的防疫措施有放寬，今年開放家長陪考，但如果家長確診，建議不要到試場，各學校都有考生服務處服務學生，家長可以關心，不一定要全程參與。

全國試務會主委陳柏熹今天在記者會中表示，試務人員今天入闈14天，今年有19萬8673名考生，包括大陸考場，和往年一樣，會考目的以12年國中課綱的學習內容表現為依據，控制每年難易度在穩定狀態，考生只要根據所學和使用教材，不論使用何版本，都足以應付考試，盡可能讓所有題目明確表達出，讓考生可盡所學回答問題，他呼籲考生小心應試，在家可養足精神，充足睡眠，發揮平常所學，應該都有好表現。

教育部次長林明裕表示，國中會考務必求盡善盡美，讓全國考生都可安心準備，家長放心，試務公平，已建立很好試務典範，今年因疫情舒緩，考生和家長的防疫措施有放寬，開放家長陪考，如果家長確診，建議不要到試場，各學校都有考生服務處服務學生，家長可以關心，不一定要全程參與，

陳柏熹表示，今年考試科目有國文、英語、數學、社會、自然和寫作測驗，除寫作測驗只考一題引導寫作，英語為三選一的選擇題型，數學含非選擇題型外，其他考試科目都是四選一的選擇題型。

他提醒考試帶准考證準時入場，對號入座，往年包括逾時入場和提前離場，提前翻閱試題等違規行為都要注意，還有手機要關機。

陳柏熹也呼籲，本月20日、21日國中會考期間，避免在考場附近辦集會遊行，或民俗慶典與廣播，維護考場安寧，讓考生專心應試。