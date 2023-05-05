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台大醫備取 今年增加名額

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

去年台大申請入學醫學系罕見出現二個缺額，其中一人竟是自家醫學系在學生獲正取，遭質疑排擠其他人入學機會。據本報掌握，該名在學生確實「卡」了一名應屆考生，該生向教育部提訴願，但教育部認為台大均依程序辦理招生，駁回訴願。台大則亡羊補牢，醫學系今年將增列二至三個備取名額。

全教總高中職主委張瓊方說，現行升學趨勢下學生可能出國或改讀其他科系，再熱門的科系都應設備取，除了保障學生也能保障招生。

醫學 台大 科系

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