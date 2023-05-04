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考生注意！申請入學二階備審資料今起上傳 重點一次看

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
「第二階段審查資料上傳系統」已於今日上午開放，通過第一階段的考生需於校系規定繳交截止日期前，將審查資料以網路勾選上傳至甄選委員會。本報資料照片
「第二階段審查資料上傳系統」已於今日上午開放，通過第一階段的考生需於校系規定繳交截止日期前，將審查資料以網路勾選上傳至甄選委員會。本報資料照片

112升大學申請入學第一階段日前已公告，大學甄選入學委員會表示，「第二階段審查資料上傳系統」已於今日（5/4）上午9時開放，通過第一階段的考生需於校系規定繳交截止日期前，將審查資料以網路勾選上傳至甄選委員會。

大學申請入學第二階段甄試將於5月18日至6月4日間舉行，但在此之前，考生要網路上傳勾選欲繳交的審查資料。

甄選會表示，課程學習成果、多元表現得使用高中學習歷程資料庫資料，考生登入系統時，需針對通過第一階段篩選校系分別設定「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式。考生若為高三應屆畢業生且高中學習歷程資料庫有資料者，進入審查資料上傳系統後，原則會呈現第一至第五學期修課紀錄、第一至第六學期課程學期成果及多元表現。

甄選會也說，若第五學期修課紀錄及第五至第六學期課程學習成果、多元表現等檔案資料有誤，考生應儘速向就讀學校反映，仍應於申請校系所訂繳交截止日前，完成審查資料上傳及確認作業，避免延誤甄試權益。考生若為110學年度高級中等學校畢業考生，則可於審查資料上傳系統檢視並勾選第一至第六學期的學習歷程資料。

此外，甄選委員會也提醒，若考生為109學年度前已畢業生、非適用12年國民基本教育課程綱要的高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。

日前甄選會也開放二階審查資料上傳測試系統，甄選會也表示，當時上傳資料僅提供測試，不會列入正式資料，也不會傳送給各個通過篩選的校系，請考生務必於正式系統內，依申請校系規定完成資料上傳。

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