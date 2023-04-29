四技二專統測／7.3萬考生上陣 專業科目、國英輪番登場

112學年四技二專統一入學測驗登場，今年共計7萬3981人報考，今天上午8時起各分區學校開放考生入場，上午10時15分預備鈴響，上午10時20分開始第一節考試。

四技二專統測於今、明兩天登場，報考人數今年為7萬3981人相較去年約下降逾5000人。上午10時15分預備鈴響，第一節先考專業科目（二），下午1時30分、下午4時依序則考國文、英文。

因應新冠肺炎疫情趨緩，測驗中心表示，所有考生得自備口罩自主佩戴入場，進出考場及試場時需配合出示准考證；考生節間休息以原試場原座位為原則，中午可由親友送餐或由集體報名單位考生服務隊代訂餐盒，亦可外出用餐。

測驗中心說，今年統測仍不開放親友陪考，由集報學校及考場組成考生服務隊協助考生，身心障礙、重大或突發傷病考生則可申請一名陪考人員；為確保所有考生應考權益，將另提供自主篩檢陽性考生應考試場。

統測今年開放自主篩檢陽性考生到備用試場應試，可考前到測驗中心網頁通報，無須檢附證明；或今天抵達分區學校時，主動告知門口試務人員。中重症隔離治療的考生仍不能應考，將從招生管道補救。