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大學個人申請「2作業」是關鍵 期末考不能輕忽要認真準備

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學個人申請入學第二階段面試、筆試將在下月中旬陸續展開，目前學生都在準備「學習歷程自述」與「多元表現綜整心得」。圖／本報資料照片
大學個人申請入學第二階段面試、筆試將在下月中旬陸續展開，目前學生都在準備「學習歷程自述」與「多元表現綜整心得」。圖／本報資料照片

大學個人申請入學第二階段面試、筆試將在下月中旬陸續展開，目前學生都在準備「學習歷程自述」與「多元表現綜整心得」，老師認為這是教授必看的重點，要認真寫，但也無須太多加工，應如實呈現。而下周就是期末考，務必好好準備，考好將有利申請。

台南二中教務主任涂益郎說，學習歷程自述與多元表現綜整心得要在5月8日前上傳，因為有字數限制，如何利用8百字呈現自己3年來的學習歷程，以及將自己的人格特質和所選學系的動機、脈絡連結起來，雖然不容易寫，卻非常重要，在眾多資料中，教授可藉由這兩份資料了解學生動機，進而找到適合就讀的學生。

目前有1千多個系所都指定要看學習歷程自述與多元表現綜整心得，因此務必認真寫，不能馬虎，如學生對資工有興趣，必須把自己適合讀資工及關連性寫出來，這也凸顯「自主學習」的重要，若自主學習所探究的內容是與自己所要申請的學系有關，就較容易脫穎而出。

涂益郎說，學習歷程自述是呈現自己學習動機、未來規畫及職涯發展的機會，可能所寫的未來不一定能做到，教授卻可從自述中看到動機與規畫能力。現在轉學、轉系、休學重考很普遍，教授也擔心錄取後發生這樣的情形，因此要認真寫，切記不可如記流水帳般應付了事。該校有學生的家長從事營造，這名學生想繼承家業，想讀土木、建築，動機就很強，也會加分。

南一中校長廖財固認為撰寫學習歷程自述時，務必把3年來的學習歷程檔案串聯起來，並對應到所要選的校系，讓教授很容易掌握。他表示，學習歷程自述與多元表現綜整心得無須再額外加工，如實呈現即可；另也要把握這段時間準備口試，包含對科系的了解、如何回應問題以及生涯發展計畫。他說chatGPT問世後，大學端已經針對申請入學的備審資料，有所因應，因此，面試的臨場表現將更為關鍵。

台南女中教務主任胡瑞原提醒學生到所申請的校系網頁查看資料，了解各項注意事項，包括口試、筆試、上傳等相關資訊，做好應戰準備。由於第6學期成績是單獨上傳，下周就要期末考，必須認真準備，把期末考考好，筆試、口試前要保重身體。

南一中校長廖財固也提醒學生面試時穿著適合自己特質、並能呼應學系發展的服裝，不要太老氣，也不一定要穿著西裝。

期末考 面試 南一中

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