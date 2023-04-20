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防借助ChatGPT等AI代寫備審 申請入學二階3大注意事項出爐

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學招聯會表示，近期各界關心考生是否借助ChatGPT等AI工具完成備審資料，近日已擬定三項注意事項。示意圖／聯合報資料照片
大學招聯會表示，近期各界關心考生是否借助ChatGPT等AI工具完成備審資料，近日已擬定三項注意事項。示意圖／聯合報資料照片

112學年度大學「申請入學」共67校2229個校系參與招生，6萬2194名考生通過第一階段篩選，即將進入第二階段指定項目甄試。大學招聯會今天表示，近期各界關心考生是否借助ChatGPTAI工具完成備審資料，擬定三項注意事項，並正式發文給大學作為第二階段審查參考。

申請入學第二階段指定項目甄試將開跑，5月4日起開始上傳資料，各大學將展開審查作業。但近日各界關心隨聊天機器人ChatGPT問世，考生是否借助AI工具完成校內課程學習成果及學習歷程自述等資料，並作為申請入學第二階段備審資料，導致影響招生公平。

招聯會擬定「因應AI技術發展，大學辦理申請入學招生參考注意事項」三項要點。招聯會指出，第一點仍重申「三重二不」原則，學系審查時，重視的是學生基本素養所展現的核心能力、學生在校內的學習活動、資料真實性及學生自主準備，學系應秉持原則辦理。

再者，招聯會也指出，學系也應掌握審查資料重點。學系要透過審查資料了解學生三年參與的學習活動與成果，應綜合評量，如評估學生展現的興趣、能力是否符合學系標準，而非僅以文字表述能力為評分依據。

招聯會也說明，學系應加強其他甄試項目，各校系可透過「面試或實作」確認資料真實性，且多方面了解學生特質和能力，也請校系留意學生審查資料內容與其他甄試項目表現間的連結。目前於第二階段指定項目僅辦理審查資料的校系，未來可加強規劃辦理其他甄試項目。

招聯會執行秘書王文俊表示，「因應AI技術發展，大學辦理申請入學招生參考注意事項」建議對象是大學，以一般性原則為主，執行面的部份，因為各個學校有各自的作法，避免涉及操作細節而致影響各校系辦理招生業務的自主性。

王文俊也呼籲考生，大學在審查資料時相當注重資料真實性與考生自主準備，考生不宜過分依賴AI工具，若讓審查老師對於審查資料涉及抄襲與代寫疑慮，恐對學生更不利。

AI ChatGPT 抄襲 面試 個人申請

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