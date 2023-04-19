易成輿論砲口主任難覓 董事：大考中心難處如父子騎驢

大學入學考試中心新任董事長由台大校長陳文章接任，教育部今（4/19）表示，陳文章正徵詢大考中心主任人選。但據了解，大考中心主任壓力大，考試命題等並非其能決定，卻要承擔所有外界輿論，導致學者多不想接任。董事成員指出，大考中心多負責考試庶務無權干涉命題，但民間卻又認為大考中心是對試題袖手旁觀，難處形同「父子騎驢」。

大考中心每年負責舉辦升大學高中英聽、學測及分科測驗等重要考試，前主任周兆民本月初任期屆滿回義守大學任教，主任目前由副主任黃璀娟暫時代理，並由新任董事長陳文章徵詢人選。

本報今天詢問數名董事人選，多表示尊重陳文章選擇和規劃。大考中心監察人葛煥昭表示，大考中心主任由董事長尋覓人選，並經董事長提名由董事會同意聘任，每一任董事長都有自己的想法，董事會予以尊重。又董事長提名者通常都具備教授職且了解考招相關事務，是不是教務長，沒有一定要求。

但據了解，學界多對主任一職興趣缺缺，在於考試命題結果若不民意時常被推上輿論風口。109學測成績出爐時數學科滿分人數曾創下1.4萬新高，讓大考中心挨批鑑別度失準，時任大考中心主任張茂桂隨即請辭；111學測數A則被譽為有史以來最難，僅不到1%考生拿滿級分，前主任周兆民也遭致輿論抨擊。

大考中心主任可說動輒得咎，董事陳振遠表示，大考中心主任職壓力確實很大，由於攸關考生權益家長多是用「顯微鏡」來檢視。大考中心負責行政考試庶務，委員則負責獨立、客觀的命題，若大考中心引導命題反而是干涉委員專業，但坊間又抨擊大考中心對試題袖手旁觀，難處形同「父子騎驢」。

陳振遠坦言，對當年張茂桂引咎辭職「很不捨」，因為誰來做都一樣；而周兆民則是以大考中心為家，用「阿信性格」面對考招。

董事之一林奇宏也表示，大考中心主任就是行政的執行方，但考試試題完全是由出題委員內部決議，外界看好像一年難一年容易，但出題委員都會參照往年經驗。

陳振遠建議，一直以來沒有單位願意做課綱和考試招生的銜接制度，多是各校校長、教務長為代表彼此在群組討論，但行政人員如流水，大學端還是以研究為要務。最適合的單位也許是國教院，既然叫「國家教育」研究院也應該包含高等教育。