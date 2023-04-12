個人申請二階甄試「黃金周六」是這天 撞期可申請協調

112學年大學申請入學第一階段篩選結果日前已公告，通過第一階段篩選的考生，將於5月18日至6月4日期間參與大學校系自辦的二階甄試。大學招聯會今天（4/12）表示，今年二階甄選「黃金周六」落在5月20日，有184個系組只在這一天辦理甄試，學生若撞期可跟學系聯繫協調分流，再者，今年僅中重症確診生才適用應變機制方案，快篩陽性或輕症學生仍須到校參加甄選。

升大學個人申請第二階段甄試將於五月中旬開跑，招聯會今公布統計，今年個人申請二階甄試「黃金周六」落在5月20日，184個系組只在這一天辦理甄試；其次則為5月19日週五，也有135個系所於該日辦理。

招聯會執行秘書王文俊表示，今年共計67所大學院校、2229個校系組參加申請入學選才，考生不必太擔心科系甄選撞期，自107年已由校系提供彈性分流機制，系組至少規劃上下午場、兩個以上時段方便考生應考；若撞期可和學系聯繫協調。

此外，近日新冠肺炎疫情趨緩，招聯會常委會近日也通過112學年度大學申請入學管道因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情應變機制。

招聯會指出，當大學或個案考生受疫情影響無法辦理或參加第二階段甄試時，可以「學測成績加書面審查」調整占分比例的方式作為第二階段甄試，方可取消面試、筆試、實作等甄試項目，但唯獨醫學系、牙醫系、中醫系及師培公費生系組例外。

王文俊指出，配合指揮中心政策，招聯會決議個案考生需為確診中重症通報隔離治療才適用應變機制，若為快篩陽性、輕症或無症狀的考生，可和大學反應後，配戴口罩後安排至備用試場應試或調整應試順序。

王文俊表示，甄選會網站設置「防疫應變專區」，即日起公布各大學校系因應疫情應變甄試項目內容及占分比。同時也提醒考生，若應考前出現發燒等身體不適的症狀，記得盡快與校系聯繫安排備用試場。